عدن تايم

لحج.. النقل يصدر تعميم بخفض اجور المواصلات.. وثيقة

4 أبريل، 2020
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اصدر مدير مكتب النقل بالحوطة لحج تعميم بشان تحديد أجرة نقل الركاب الجديدة الجديدة .

جاء فيها : نتيجة لانخفاض سعر البنزين وبناء على تعميم مكتب النقل بالمحافظة بشأن خفض أجرة نقل الركاب .وبناء على المحزر الموقع بين قيادة المجلس المحلي بالمديرية ومكتب النقل واللجنة النقابية لباصات الأجرة تقرر وضع تسعيرة جديدة لنقل الركاب ..

الحوطة – الشيخ عثمان 300ريال لباصات .
الحوطة – الشيخ عثمان 400 ريال للبيجوت.

وتحديد أجرة نقل الركاب بالخط الشرقي لقرى الحوطة وتبن .

الحوطة الحمراء 100 ريال
الحوطة المجحفة 150 ريال
الحوطة طهرور 100ريال
الحوطة عبر بدر 100 ريال
الحوطة الثعلب 150 ريال

وخط الحوطة العند 300 ريال

وعلى مالكي وسائقي سيارات الأجرة التقيد بما تن الاتفاق عليه .

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اجور المواصلات النقل بخفض تعميم لحج وثيقة يصدر

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