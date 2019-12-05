لحج : الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية طورالباحة تعقد اجتماعها الشهري

عقدت صباح اليوم الأربعاء الموافق م4/12/2019 الهيئة الإدارية للمجلس المحلي مديرية طورالباحة اجتماعها الشهري برئاسة مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي وبحضور أمين عام المجلس المحلي الاستاذ محمد حسن الجعللي وعضوي الهيئة الإدارية للمجلس المحلي الاستاذ ياسر الرجاعي والاستاذ محمدثابت.

وقد ناقش الاجتماع توصيات وقرارات الهيئة الإدارية في الاجتماع السابق وماتم تنفيذه وإلزام الجهات المعنية التي لم تنفذ ومتابعة ذالك.

وخلال الاجتماع تم مناقشة القضايا التي طرحت في الاجتماع ، وأقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي مديرية طورالباحة الآتي :

1-التخاطب مع الجهات الامنية في نطاق اختصاص المديرية الامن العام والحزام الامني قطاع المنطقة الصناعية نقطة مصنع الحديد بتوقيف الاعتداءات المتكررة على اراضي المنتفعين المصروفة لهم من مكتب الزراعة لعام 1992م ومخاطبة الجهات الأمنية والسلطات المحلية في المحافظة بتوقيف تلك الاعتداءات المتكررة وبالأخص المربع 7والمربع 14 المصروف للمواطنين من أبناء المديرية ، مثمنين في نفس الوقت موقف قيادة الحزام الامني في نقطة مصنع الحديد بما قامت به من اجراءات تعاملها مع توجيهات السلطة المحلية والمطالبة بظبط المعتدين وإحالتهم للجهات القضائية ومنع الاعتداءات على موقع الحرم الجامعي ومخاطبة قيادة السلطة المحلية بمعالجة المتضررين في موقع الحرم الجامعي والبحث عن حلول لمثل تلك الحالات من قبل الجهات المختصة في المديرية وبموافقة قيادة السلطة المحلية في المحافظة .

.2- اقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية تحديد مساحة في خبت الرجاع لتخطيطها وصرفها لشهداء وجرحى ابناء المديرية، وتكليف الجهات المختصة في المديرية بذالك.

3- توجيه مذكرة والتخاطب مع السلطة المحلية في المحافظة وعطفا عل مذكرات سابقة بضرورة التوجيه للجهات المسؤولة في قيادة مصنع الحديد بالسماح وحماية مكتب النقل بتحصيل موارد المكتب من المحافر (الكري والنيس)والتي مازالت متوقفة منذو عام ونص.

4- استدعاء مدير امن المديرية ونائب مدير امن المديرية يوم الاحد القادم للاستيضاح حول بعض القضايا الأمنية ومنها قضية الخيمة المقدمة للنازحين من منظمة اليونيسيف ومصير المتهمين فيها ،وعطفا على توجيهات محافظ المحافظة في هذا الشأن وحفاظا على استمرار عمل المنظمة .