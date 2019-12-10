لحج: بازار خيري في إحدى مدارس تبن لتوفير الأدوية المجانية للمرضى والمعسرين



لحج ..محمد السلامي

نظمت صباح اليوم جمعية الأيادي البيضاء الخيرية بلحج طبق خيري بمدرسة الريادة بتبن لتوفير الأدوية المجانية للمرضى والمعسرين .

بحضور محفوظ الكيلة مدير مكتب التربية والتعليم بتبن وجمال عبدالله عبده مدير مدرسة الريادة وعدد من المسؤولين بالمحافظة والمديرية والإدارة المدرسية والمعلمات والمعلمين وطلاب وطالبات المدرسة .

وقبل بدء الطبق الخيري ألقيت عدد من الكلمات من قبل الكيلة ووكيلة مدرسة الريادة والجمعية .

أكدت على أهمية تنظيم مثل هذه الأعمال الخيرية لمساعدة المرضى والفقراء والمحتاجين والمعسرين .

من خلال توفير الأدوية المجانية لهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة الذي يعيشها هؤلاء المرضى وعدم قدرتهم على شراء الأدوية .

من جانبه قال مدير مدرسة الريادة جمال عبدالله عبده:نحن سعداء بأن ينظم هذه الطبق الخيري بالمدرسة لإتاحة الفرصة لطلابنا بالشعور بالمسؤولية ومساعدة المحتاجين والمرضى .كما يتعلم الطلاب من خلال هذه الفعالية الخيرية روح المبادرة والعطاء والمشاركة الجماعية في تقديم العون والمساعدة للمرضى .

وتمنى النجاح لمثل هذه الفعاليات الخيرية وجزء الله خيرا كل من أسهم واعد وشارك فيها ومن خلالها وايصالها لمستحقيها .