اليمن العربي

لحج.. بدء أعمال الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع

اليمن العربي اليمن العربي منذ 15 دقيقة
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بدأت بمديرية حبيل جبر بمحافظة لحج ، اليوم ، أعمال الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع بتمويل من منظمة الأمم المتحدة الـ ( يونيسيف ) و تنفيذ مكتب وزارة الصحة العامة و السكان بالمحافظة.

وتهدف الدورة على مدى خمسة أيام ، إلى إكساب 20 متدربة ، عدداً من المهارات المتعددة و تنمية قدراتهن في التعامل الأمثل في مناطق المجتمع المحلي بمديرية حَبِيل جَبر بما ينعكس ذلك إيجاباً في تحسين مستويات الجانب الإنمائي لمواطني المديرية .

وأكد المدير العام لمديرية حَبِيل جَبر بديع محمد القُطَيبِي حرص قيادة السلطة المحلية بالمديرية على تقديم الدعم لإنجاح عمل المتطوعات المجتمعيات خدمةً لأبناء المديرية بمختلف مناطقها.

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أعمال التدريبية الخاصة الدورة المجتمع بدء بمتطوعات صحة لحج

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