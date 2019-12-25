لحج : تدشين مشروع حماية الأراضي بالمقاطرة بتمويل من الفاو

دشن صباح اليوم الأربعاء 25ديسمبر جمال شمسان مدير عام مديرية المقاطرة العمل في مشروع حماية الأراضي الزراعية والممول من منظمة الفاو وتنفيذ مؤسسة غدق في برنامج النقد مقابل العمل والذي يستفيد منه 1082 مواطن في مديرية المقاطرة

وفي التدشين الذي حضره هشام السقاف مديرعام مكتب التخطيط والتعاون الدولي و عمر الصماتي مستشار المحافظ لشؤون المنظمات ومنسق مؤسسة غدق. نائف عبده هزاع ..بدأت اولى عملية التدشين في عزلة معبق في موقعين.

ورحب شمسان بالدكتور هشام السقاف مديرعام التخطيط والوفد المرافق له في الوصول لتدشين العمل التنفيذي لمشروع حماية الأراضي الزراعية والمدرجات الزراعية في وادي ابوه ووادي اديم وبناء خزانات مياه في الزعيمة والحيار والخزفار كمرحلة أولى.

ومن المقرر ان يسير المشروع على مراحل وطالب شمسان العمال المنفذين بضرورة بذل الجهود وتضافرها لإنجاز العمل في كل المواقع حتى مواصلة العمل في المراحل الأخرى ..

وأشار شمسان ان المقاطرة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تضرر كبير من تدفق السيول تسببت بانجراف الأراضي والاعبار وقنوات تصريف المياه دون وجود اي دعم كافي لحماية الأراضي والمدرجات.

وأعتبر شمسان هذا المشروع بداية الغيث لتواصل العمل في حماية الأراضي والمدرجات ومتى حققنا التنفيذ وفق الدراسات سيستمر المشروع…شاكرين منظمة الفاو الداعم ومؤسسة غدق المنفذ…

من جهته قدم الدكتور هشام السقاف شكره لمدير عام المديرية وقال ما مشاركتنا في تدشين هذا المشروع إلا لأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية

واشار ان المشروع يأتي كمقدمة لمراحل عمل أخرى حيث ان المقاطرة من أكثر المديريات تعرضا لأضرار السيول وهي بحاجة إلى إستمرار الدعم في الحفاظ على الأراضي وإصلاح قنوات الري داعيا العاملين في التنفيذ في برنامج النقد مقابل العمل إلى أهمية إنجاز المشروع حتى تستمر الجهات الداعمة في إعتماد مشاريع تكميلية لكل مناطق المديرية المتضررة شاكرا منظمة الفاو الممول لهذا المشروع ومؤسسة غدق المنفذ