لحج..سريان حظر التجوال في الحوطة احتراز من انتشار وباء كورونا

بدأ مساء اليوم الأحد سريان قرار حظر التجوال في مدينة الحوطة بلحج في إطار اجراءات للاحتراز من وباء كورونا.

وشهدت المدينة منذ الساعات الأولى من مساء اليوم انتشار لعناصر الأمن في وسط ومداخل مدينة الحوطة.

وشمل حظر التجوال الذي بدأ بحسب قرار محافظ لحج اللواء أحمد تركي من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

وافاد مدير شرطة الحوطة بلحج الملازم عواد الشلن لعدن تايم أن الحظر تركز بمدينة الحوطة حيث تم نشر أفراد الأمن في المدينة.

وقال عواد نحن أمام مواجهة مع فيروس خطير يشكل خطرا على حياة الناس ولهذا تم تنفيذ الحظر الجزئي ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا للحيلولة دون تفشيه بين السكان.

وأضاف الملازم عواد تقع المسؤولية على كل أفراد الأمن لتطبيق الحظر والحد من التجمعات لما يساهم في الحد من انتشار الوباء بين الأهالي سيما وهناك تسجيل اول حالة إصابة بفيروس كورونا في شحر حضرموت.