لحج..صاعقة رعدية تقتل جندي وتصيب اخرين واللواء الرابع حزم ينعي أحد جنوده

قتلت صاعقة رعدية مساء اليوم الاثنين أحد جنود اللواء الرابع حزم يدعى إبراهيم مصطفى بقيم وأصابت 3 أخرين.

وذكرت مصادر مطلعة إن الصاعقة الرعدية ضربت موقع عسكري في قمة جبل الشرف الاسفل بمنطقة عيريم غربي مديرية القبيطة شمال محافظة لحج.

إلى ذلك نعت قيادة اللواء الرابع حزم المرابط في جبهة حيفان -عيريم إستشهاد البطل إبراهيم بقيم.

ووصف البيان : إستشهاده بالفاجعة الكبيرة وبرحيله يكون اللواء قد فقد أحد ابطاله الميامين المدافعين عن العقيدة والارض من تقدم المليشيات الغازية.

وترحم البيان :على روحه الطاهرة التي ارتقت إلى بارئها سائلاً المولى القدير أن يتقبله مع الشهداء .

متمنياً : للمصابين الشفاء العاجل .

يشار إلى أن الصواعق الرعدية تودي خلال موسم الأمطار بحياة العشرات خصوصاً من يقطنون في المرتفعات الجبالية في مختلف المحافظات اليمنية.

يشار إلى ان الصواعق الرعدية تودي خلال موسم الأمطار بحياة العشرات خصوصاً من يقطنون في المرتفعات الجبلية في مختلف المحافظات اليمنية.