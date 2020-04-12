لحج : صلح قبلي ينهي قضية قتل في حالمين

تم صباح اليوم تنفيذ صلح قبلي توج بـ “العفو ” في قضية مقتل سعد موسى العمري من قبل أخيه محمد موسى العمري، حيث تم القتل اثر مشاكل وخلافات أسرية في قرية العمري بمديرية حالمين بلحج.

حيث ٲفضت جهود خيرية بذلها مشائخ و وجهاء وقيادات مدنية و عسكرية من أبناء مديرية حالمين وردفان إلى إنهاء القضية و وأد الفتنة بناء على التنازل و العفو المطلق لوجه الله تعالى من اولاد المرحوم سعد موسى حسين عن عمهم واولاده وتم إنهاء القضية وعودة المياه إلى مجاريها ولَم شمل الأسرة الواحدة.

ونال موقف اولاد المرحوم و عفوهم تقدير الناس في حالمين و لحج بشكل عام، حيث ضغطوا على جراحهم لوجه الله تعالى وتقديرا لعمهم واسرته و حرصهم على لم الشمل و تجنيب الاسرة و القبيلة نار الثارات و جرائم القتل، وعفوا واصفحوا لوجه الله تعالى.

وحضر الصلح مدير مطار عدن الاستاذ عبدالرقيب العمري، و مدير عام حالمين المناضل عبدالفتاح حيدره، قائد مقاومة حالمين العقيد انور علي يحيى، مدير أمن حالمين العميد علي مثنى سعيد، رئيس انتقالي حالمين ناجي المربي، النقيب خالد السنمي، الشيخ قاسم عثمان البكري، أركان اللواء الخامس العميد عبدالله صالح محرز، الشيخ علي يحيى أبو انور، الشيخ أنيس الكاش، الشيخ عبيد حسن جبوره، الشيخ شمسان النسري، وشاعر الثورة ابو باسل، وعدد من أبناء وقادة و مشائخ و أعيان و وجاهات حالمين وردفان.