عدن تايم

لحج.. ضبط ثلاث محطات وقود خالفت البيع بالتسعيرة الاخيرة

9 أبريل، 2020
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نظم مكتب الصناعة والتجارة حملة على محطات بيع الوقود حيث قام مدير مكتب الصناعة سفيان قاسم ومدير ادارة الرقابة السعرية وحماية المستهلك محمد عبدالمنان الشعبي بالنزول الى عدد من المحطات لضبط المخالفين لسعر بيع الديزل والبنزين .

وفي تصريح لعدن تايم قال الشعبي : تم النزول بناء على عدة شكاوى تقليناها من بعض المواطنبن الشرفاء تفيد بارتفاع سعر البيع في بعض المحطات وخاصة في مادة الديزل , واغلاق بعض المحطات وعدم فتحها للبيع.
واثناء النزول وجدنا ان البلاغات كانت صحيحة .

ونشكر المواطنين على بلاغاتهم وتم رصد المحطات الذي تبيع مادة الديزل بسعر مخالف وصل الى 260 ريال لكل لتر بينما السعر الرسمي هو 220 ريال لكل لتر .كما تم رصد المحطات التي اغلقت وامتنعت عن البيع.

و تم تنفيذ حملة شاملة اخرى صباح يومنا هذا الاربعاء على جميع محطات مديريتي الحوطة وتبن لبيع المشتقات النفطية برئاسة المدير العام سفيان قاسم ثابت ونائبه محمد الشعبي ورافق اللجنة افراد من الحزام الامني تبن بقيادة العقيد توفيق الهابون…

وجرى حجز ملاك المحطات التي تبيع الديزل بسعر مرتفع وعددها ثلاث محطات.. كما تم.التاكد عن سبب توقف بعض المحطات الذي اغلقت وامتنعت عن البيع. وخاصة فيما يتعلق بمادة الديزل وكان المبرر من قبلهم بان لا يوجد لديهم ديزل يمكنهمم بيعه. ولعدم اقتناعنا بهذا المبرر قمنا بالتفتيش على خزانات المحطات وقد وجدنا في ثلاث محطات يوجد فيها مادة الديزل.

حيث عملنا محاضر ضبط اخفاء مادة الديزل واتخذنا الاجراءات القانونية والزامهم بالبيع في الحال وبالسعر الرسمي .

ولازالت حملتنا مستمرة بالنزول الميداني لضبط المخالفين وفق المهام الموكلة الينا .

و نحث المواطنين بالابلاغ عن اي مخالفين لضبطهم .

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