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لحج.. عامل كهرباء ينجو من صعقة كهربائية وتوجيهات بالتحقيق في الحادث

10 ديسمبر، 2019
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لحج (تحديث نت) خاص


تعرض عامل بكهرباء لحج يوم أمس لصعق كهربائي، أثناء عمله مع فريق الطوارئ في إصلاح أحد خطوط التيار الكهربائي بمنطقة زايدة في تبن بلحج.

وقد تم نقل العامل في قسم الطوارئ بكهرباء لحج عثمان محسن فضل، عقب تعرضه للصعق الكهربائي، لمستشفى ابن خلدون العام بالحوطة، إذ تلقى الإسعافات الأولية ومنها أسعف إلى عدن لاستكمال علاجه.

مصدر بكهرباء بلحج أشار إلى وجود تحقيق داخلي لمعرفة أسباب الحادثة، موضحاً أن عمل أفراد الطوارئ على الخطوط الرئيسية يدفع المؤسسة إلى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة المستهدفة لسلامة العمال على الخطوط وعدم تعرضهم لتماس كهربائي.

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