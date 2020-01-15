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لحج : فاعل خير يرفد طريق يهر المفلحي بمعدات جديدة والعمل يسير بوتيرة عالية

15 يناير، 2020
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لحج : فاعل خير يرفد طريق يهر المفلحي بمعدات جديدة والعمل يسير بوتيرة عالية

وصلت يوم أمس إلى أرض العمل،بمشروع طريق يهر ضيك الموسطه المفلحي، في مديرية يهر يافع بمحافظة لحج، معدات حديثة، لمواصلة العمل بالمشروع.
حيث تسلمت إدارة مشروع الطريق، عدد اثنين غرافات بوبكت جديدة ،وكذا عدد اثنين خلاطة اسمنت جديدة، وعدد ٧٠٠ لوح فلين عازل، تبرع بها أحد رجال الخير الفاعلين من أبناء المنطقة.
وفي حديث للشيخ ” زين سعيد ” المدير التنفيذي للمشروع، عبر فيها عن شكر وامتنان إدارة المشروع والقائمين عليه، لفاعل الخير على هذا الدعم السخي، المقدم للمشروع لمواصلة العمل فيه، مضيفاً ان هذا الدعم يعكس مدى الاهتمام الذي يحظى به المشروع، لدى أبناء المنطقة، كما أن ذلك يعبر عن أحلامهم الكبيرة في الوصول إلى الإنجاز النهائي له. مثمناً دور طاقم الإدارة وفريق المهندسين، وكذا طاقم العمل الميداني، شاكراً لهم جهودهم العظيمة والمتواصلة على أرض الواقع ومحيياً كل الداعمين على ماقدموه لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم مديريات يافع جميعها ويمثل خط عبور حديث بمواصفات عالية، تواكب النهضة والتطور.
واختتم “الشيخ زين سعيد”حديثه بالتأكيد على، تكثيف الجهود من قبل الإدارة لمواصلة العمل والاستمرار فيه، ورفع وتيرته في الأيام القادمة، موضحاً ان ماتم إنجازه خلال الفترة السابقة، يعتبر إنجاز كبير في مراحل العمل للمشروع موجه النداء إلى كل الخيرين إلى الاستمرار في دعم المشروع حتى يتم إنجازه بالمواصفات والمعايير المطلوبة.
* من زاهر الربيعي

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