لحج : قائد اللواء الخامس دعم وإسناد النوبي يتفقد الخطوط الأمامية بجبهة كرسي الحدودية

تفقد قائد اللواء الخامس دعم وإسناد العميد مختار النوبي صباح اليوم الخميس إبطال اللواء الخامس المرابطين في المواقع الأمامية بجبهة كرسي حمالة وحوامرة عل خطوط التماس بجبهة كرش الحدودية بمحافظة لحج وذلك للاطلاع عل سير العمليات الميدانية و أحوال المقاتلين الابطال ورفع معنوياتهم إلى جانب الجاهزية القتالية التي يتمتعون بها في التصدي للجماعات الحوثية وكان في استقبال القائد النوبي قادة الكتائب والمواقع القتالية

وخلال الزيارة اشاد القائد مختار النوبي بصمود إبطال اللواء الخامس دعم وإسناد في جبهة حمالة وحوامرة الممتدة على طول التباب والسلاسل الجبلية والذين يسطرون اروع الملاحم البطولية في معركة الدفاع عن عل الأرض والإنسان والسيادة الجنوبية من عبث المليشيات الانقلابية أدوات إيران باليمن.

وتأتي زيارة القائد النوبي لجبهة كرش بعد عودته من محافظة ابين ضمن الترتيبات القتالية والاستعدادات العسكرية لمواجهة عناصر المليشيات الحوثية مشيدا بالانتصارات والبطولات التي يسطرها ابطال اللواء الخامس دعم واسناد عل الصعيد الامني والعسكري معبرا عن فخره واعتزازه بقوات اللوا الخامس وتضحياتهم الجسام التي قدموها في ميادين الشرف والبطولة دفاعا عن العزة والحرية وكرامة الإنسان الجنوبي .

وحث القائد النوبي خلال الجولة الميدانية كافة المقاتلين عل ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية والصمود في وجه الغزاة ولن يسمحوا لأي قوة ان تطاء ارض الجنوب مهما كلف ذلك مجددا العهد القيادة السياسة ممثلة بالرئيس القائد عيدوس الزبيدي بالمضي قدما عل ذات الهدف الذي سقط من أجلة تحقيقه الآلاف من شهدائنا الإبرار ومضى قائلا ان القوات المسلحة الجنوبية الباسلة عل اتم الجاهزية لحماية الأرض والهوية وان الجنوب سيكون مقبرة لمن يتعداه او تسول لة نفسه المساس بأرض الجنوب الطاهرة .

* من فهد محسن