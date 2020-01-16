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لحج.. كلاب تنهش بقايا مخلفات المستوصفات الآدمية في صبر

16 يناير، 2020
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لحج تحديث نت خاص


قال مواطنون بمدينة صبر محافظة لحج، أمس، إن هناك مستوصفات طبية تقوم بالتخلص من مخلفاتها الآدمية وبقايا العمليات بوضعها في أكياس بلاستيكية جرى رميها على قارعة الطريق، دون القيام بالتخلص منها بطريقة تجنب الأهالي المخاطر الصحية.

وذكر مواطنون أنهم شاهدوا أكياسا بلاستيكية والكلاب تنهش ما بها من بقايا مخلفات عمليات الولادة، قام أحد المستوصفات برميها.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بإلزام المستوصفات أن تتخلص من مخلفاتها بطريقة صحيحة، وفق الإجراءات الطبية المعمول بها في كافة المنشئات الصحية، مؤكدين أن انعدام الرقابة من قبل الجهات الصحية تدفع تلك المستوصفات إلى رمي مخلفاتها على قارعة الطريق.

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الآدمية المستوصفات بقايا تنهش صبر في كلاب لحج مخلفات

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