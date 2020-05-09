لحج .. مؤسسة محلية تجري ترتبيات لحملة رش بطورالباحه

تعتزم مؤسسة بصمة أمل للتنمية الاجتماعية بمديرية طورالباحه م /لحج القيام بحملة رش كمساهمة منها للحد من إنتشار البعوض بالمديرية

وذكر عبدالباسط المصفري رئيس المؤسسة : بأن مؤسسته وفرت 10 إسطوانات للرش بجهود ذاتية وتبرعات خيرية من قيادة وأعضاء المؤسسة وستبدأ بحملة الرش للسوق برعاية من قيادة السلطة المحلية بالمديرية.

وأضاف : حان الوقت للتكاتف والتعاضد والاسهام كلاً حسب قدرته للقيام بالواجب المتمثل بالمساهمة المجتمعية في القضاء على أماكن تكاثر البعوض الحشرات الناقلة للأوبئة في ظل تزايد اعداد الوفيات من أبناء المديرية .

ودعا المصفري : كل الكيانات من منظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية ورجال المال بالمديرية إلى دعم ومؤازرة كل الجهود بالقطاع الصحي والتعاون بماأمكن لتشكيل فرق متطوعين من الشباب لرش تجمعات المياه وردم الحفريات كلاً في نطاق قريته ولنتعاون جميعاً للحد من إنتشار الحميات بكافة انواعها القاتلة فالخطر محدق بالجميع حد وصفه.



من صلاح بن غالب

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