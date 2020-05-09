عدن الغد

لحج .. مؤسسة محلية تجري ترتبيات لحملة رش بطورالباحه

9 مايو، 2020
0
لحج .. مؤسسة محلية تجري ترتبيات لحملة رش بطورالباحه

تعتزم مؤسسة بصمة أمل للتنمية الاجتماعية بمديرية طورالباحه م /لحج القيام بحملة رش كمساهمة منها للحد من إنتشار البعوض بالمديرية
وذكر عبدالباسط المصفري رئيس المؤسسة : بأن مؤسسته وفرت 10 إسطوانات للرش بجهود ذاتية وتبرعات خيرية من قيادة وأعضاء المؤسسة وستبدأ بحملة الرش للسوق برعاية من قيادة السلطة المحلية بالمديرية.
وأضاف : حان الوقت للتكاتف والتعاضد والاسهام كلاً حسب قدرته للقيام بالواجب المتمثل بالمساهمة المجتمعية في القضاء على أماكن تكاثر البعوض الحشرات الناقلة للأوبئة في ظل تزايد اعداد الوفيات من أبناء المديرية .
ودعا المصفري : كل الكيانات من منظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية ورجال المال بالمديرية إلى دعم ومؤازرة كل الجهود بالقطاع الصحي والتعاون بماأمكن لتشكيل فرق متطوعين من الشباب لرش تجمعات المياه وردم الحفريات كلاً في نطاق قريته ولنتعاون جميعاً للحد من إنتشار الحميات بكافة انواعها القاتلة فالخطر محدق بالجميع حد وصفه.
 
من صلاح بن غالب

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
بطورالباحه تجري ترتبيات رش لحج لحملة مؤسسة محلية

إقرا أيضا

Photo of لليوم الثالث على التوالي .. الفريق الميداني لحملة “لنبادر الشبابية” يباشر حملة الرش الضبابي بمنطقة المخفية بالديس

لليوم الثالث على التوالي .. الفريق الميداني لحملة “لنبادر الشبابية” يباشر حملة الرش الضبابي بمنطقة المخفية بالديس

9 مايو، 2020
Photo of تدشين العائمة الملاحية في ميناء عدن

تدشين العائمة الملاحية في ميناء عدن

9 مايو، 2020
Photo of لليوم الثاني على التوالي أمن المديرية غيل باوزير يشرف على تتطبق حظر التجوال

لليوم الثاني على التوالي أمن المديرية غيل باوزير يشرف على تتطبق حظر التجوال

9 مايو، 2020
Photo of هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل مشروع توزيع إفطار الصائم للنازحين بالساحل الغربي

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل مشروع توزيع إفطار الصائم للنازحين بالساحل الغربي

9 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق