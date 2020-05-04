لحج.. مبادرة مجتمعية تثمر بإزالة مخلفات القمامة من احياء سكنية بتبن



تبن ..محمد السلامي

نظم أبناء منطقة صبر بمديرية تبن مبادرات مجتمعية من قبل ابناء المنطقة تمثلت في إزالة القمامة المكدسة باحيائهم منذ أشهر وسنوات .

وتأتي هذه المبادرة الذي أطلقها نخبة من أبناء صبر وفي مقدمتهم الناشط عبدالصمد زيد أحمد طه ومجموعة من الشخصيات الاجتماعية . في ظل تردي الوضع البيئي والصحي وانتشار القمامة في شوارع أحياء منطقة صبر .وتجاهل إدارة صندوق النظافة بالمحافظة والمديرية بالرغم المناشدات والنداءات المتكررة من قبل المواطنين بالمديرية .والذين طالبوا الجهات ذات العلاقة بإزالة القمامة وشفط مياة الأمطار والسيول ولم يستجيب لهم أحد .

حيث لاقت المبادرات المجتمعية قبول وتفاعل من قبل الأهالي الذين رحبوا بهذه الفكرة كونها تأتي في مصلحة الجميع .

وطالبوا قيادة المحافظة والمنظمات الداعمة بتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا العمل الإنساني وتعميم هذه المبادرة على باقي الأحياء السكنية والمناطق الأخرى .