عدن تايم

لحج : مشرف صحي بمنظمة عالمية يشيد بعمل لجان التحصين بطورالباحه

11 يوليو، 2020
0


لحج / صلاح بن غالب

وصل اليوم الجمعة إلى مديرية طور الباحه م /لحج الدكتور مجدي العبدلي مشرف منظمة الصحة العالمية في تمويل حملة التحصين ضد مرض الدفتيريامن (8 -13يوليو )
واستمع العبدلي لشرح مفصل قدمه الدكتور بشير الدبأ مسؤول الرعاية الصحية والتحصين بمكتب الصحه بطورالباحه عن خطة عمل اللجان في الميدان وتواتر العمل لليوم الثالث على التوالي والسبل الكفيلة لإنجاح دورة التحصين الحالية والمتابعة المستمرة لسير عمل فرق التحصين.
وتفقد العبدلي العديد من اللجان العاملة في قرى المديرية.
مشيداً : بسير الاداء من قبل الفرق الميدانية في تنفيذ الحملة والوصول إلى الاطفال المستهدفين من سن 45 يوم إلى 15سنة في دورة التحصين الحالية.
مثمناً كل الجهود التي يبذلها مكتب الصحة بطورالباحه وإدارة الرعاية الصحية والتحصين بالمديرية لإنجاح دورة التحصين ضمن الخطة المرسومة من قبل برنامج التحصين الموسع بالوزارة.
رافق العبدلي أثناء تجوله كلاً من جميل محمود مدير مكتب الصحة بطورالباحه وبشير الدبأ مدير إدارة الرعاية الصحية والتحصين بصحة المديرية.

Advertisement

Related posts:

  1. لحج : إختتام دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأوليه بطورالباحه
  2. الزُبيدي يشيد بيقظة حزام لحج ويطلع على تطورات العمليات العسكرية شمال الضالع
  3. لحج.. دورة تدريبية لمشرفي فرق حملة التحصين ضد شلل الأطفال في كرش
  4. تواصل حملة التحصين ضد شلل الأطفال لليوم الثاني في لحج
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of كاتب مصري: الإخوان اصل البلاء ومنبع الشرور

كاتب مصري: الإخوان اصل البلاء ومنبع الشرور

11 يوليو، 2020
Photo of لماذا أستثنى مبنى تعليمي من إعادة التأهيل في ثانوية أمان في عدن؟

لماذا أستثنى مبنى تعليمي من إعادة التأهيل في ثانوية أمان في عدن؟

11 يوليو، 2020
Photo of دخول إعتصام الجيش والأمن أمام مقر التحالف اسبوعه الثاني

دخول إعتصام الجيش والأمن أمام مقر التحالف اسبوعه الثاني

10 يوليو، 2020
Photo of مداخلات لنخب نسوية حول وقف إطلاق النار و الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (( تقرير ))

مداخلات لنخب نسوية حول وقف إطلاق النار و الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (( تقرير ))

10 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق