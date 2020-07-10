لحج : مشرف صحي بمنظمة عالمية يشيد بعمل لجان التحصين بطورالباحه



لحج / صلاح بن غالب

وصل اليوم الجمعة إلى مديرية طور الباحه م /لحج الدكتور مجدي العبدلي مشرف منظمة الصحة العالمية في تمويل حملة التحصين ضد مرض الدفتيريامن (8 -13يوليو )

واستمع العبدلي لشرح مفصل قدمه الدكتور بشير الدبأ مسؤول الرعاية الصحية والتحصين بمكتب الصحه بطورالباحه عن خطة عمل اللجان في الميدان وتواتر العمل لليوم الثالث على التوالي والسبل الكفيلة لإنجاح دورة التحصين الحالية والمتابعة المستمرة لسير عمل فرق التحصين.

وتفقد العبدلي العديد من اللجان العاملة في قرى المديرية.

مشيداً : بسير الاداء من قبل الفرق الميدانية في تنفيذ الحملة والوصول إلى الاطفال المستهدفين من سن 45 يوم إلى 15سنة في دورة التحصين الحالية.

مثمناً كل الجهود التي يبذلها مكتب الصحة بطورالباحه وإدارة الرعاية الصحية والتحصين بالمديرية لإنجاح دورة التحصين ضمن الخطة المرسومة من قبل برنامج التحصين الموسع بالوزارة.

رافق العبدلي أثناء تجوله كلاً من جميل محمود مدير مكتب الصحة بطورالباحه وبشير الدبأ مدير إدارة الرعاية الصحية والتحصين بصحة المديرية.