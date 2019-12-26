لحج.. منظمة دولية تدشن مشاريع خدمية غربي المحافظة

4 مايو / صلاح بن غالب

دشن الاستاذ جمال شمسان مدير عام مديرية المقاطرة م /لحج مشروع حماية الأراضي الزراعية بالمديرية

يأتي مشروع حماية الاراضي الزراعية خصوصاً في ضفاف وادي أبوه( الربوع )ووادي أديم ضمن برنامج النقد مقابل العمل والذي يستفيد منه 1082 مواطن تنفذه مؤسسة غدق بتمويل من منظمة الفاو .

ويشمل المشروع كذلك بناء خزانات للمياه في مناطق الزعيمة والحيار والخزفاز كمرحلة أولى .

شمسان : حث القائمين على التنفيذ ببذل الجهود وإنجاز العمل ليتم بعد ذلك البدء في تنفيذ المراحل القادمة حسب الخطة المعده سلفاً .

شاكراً المسئولين الزائرين للمديرية ومنظمة الفاو وشريكها المنفذ مؤسسة غدق للبدء بتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تجبر الضرر الحاصل في الاراضي الزراعية التي تعرضت للإنجرافات جراء تدفق السيول خلال الاعوام الــ5 الماضية.

وأضاف شمسان بأن تدشين العمل بالمشروع زامن مع وصول الدكتور هشام السقاف مدير مكتب التخطيط والتنمية بالمحافظة وعمر الصماتي مستشار المحافظة لشئون المنظمات .

من جاتب آخر وفي حديثٍ له قال السقاف : بأن افتتاح هذا المشروع كمقدمة لمشاريع تنموية أخرى متى ماتم إنجاز المرحلة الاولى التي يبدأ تنفيذها من اليوم .

وأضاف السقاف : لقد حان الوقت لتحظى المقاطرة بمزيداً من المشاريع التنموية والخدمية كونها من المناطق الاكثر تضرراً في الجانب الزراعي جراء انجرافات السيول وانهدام قنوات الري للاراضي الزراعية .

حضر الافتتاح نائف عبده هزاع منسق الشريك المنفذ .