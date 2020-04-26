عدن 24

لحج.. نائب المحافظ يعلن تأييده لقرارات المجلس الانتقالي

26 أبريل، 2020
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عدن24- لحجاعلن نائب محافظ لحج الأمين العام للمجلس المحلي لحج الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي مباركته وتأييده لإعلان المجلس الانتقالي التاريخي بفرض الادارة الذاتية للجنوب.وقال الصلاحي “في هذه اللحظات السعيدة والمباركة وفي قمرة الفرحة التي اجتاحت قلوبنا بالاعلان العظيم والتاريخي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بحالة الطوارئ والسيطرة الكاملة على المؤسسات والمرافق الحكومية وقطع دابر التأمرعلى شعبنا وقضيتة الجنوبية التي قدم في سبيل الانتصارلها واعلان دولة الجنوب المستقلة بحدودها السيادية المتعارف عليها قبل اتفاق 22مايو المشؤم قوافل من الشهداءالابراروالجرحى نعلن ولاؤنا وتايدنا المطلق للخطوة السليمة والشجاعة التي اقدمت عليها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض حالة الطوارئ تلك الخطوة الصحيحةالتي اتت بالوقت المناسب.واضاف” واننا اذ نبارك هذه الخطوة وهذا القرار التاريخي المدروس وسوف نكون بمقدمة الصفوف مع كل المناضلين وننتهزهافرصة بتوجية الدعوة الى كل الاحرار والغيورين على عرضهم ووطنهم الى الالتفاف حول قيادتنا السياسيه ممثلة بالقائد الفذعيدروس بن قاسم الزوبيدي وقيادة المجلس الانتقالي ووطنهم الجنوبي ونحن على يقين مطلق بان غالبية الجماهير سوف تلتف حول /القيادة السياسية وانجاح القرارالتاريخي العظيم وفقكم الله سيروا الى الامام والله معكم.

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