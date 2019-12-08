لحج : هيئة محلي طورالباحه تطلع على الوضع الأمني بالمديرية



لحج / صلاح بن غالب

عقدت الهيئة الإدارية لمجلس محلي مديرية طورالباحه م / لحج إجتماعها الاعتيادي اليوم الاحد برئاسة عبدالرقيب البكيري مدير عام المديرية وبحضور العقيد محمد عبده الحرق مدير أمن المديرية .

واستمع أعضاء الهيئة لتقرير مفصل حول الوضع الأمني بالمديرية قدمه مدير أمن المديرية العقيد الحرق وجملة من القضايا الأمنية بالمديرية ليتم وضع المعالجات اللازمه حيّلها

تلا ذلك مناقشة بعض الامور التربوية في مدارس المديرية بحضور خالد السحيري مدير مكتب التربية بالمديرية ومن ضمنها مذكرة محافظ المحافظة اللواء أحمد تركي بشأن وضع حلول واقعية لمجمل القضايا والصعوبات التي تعيق العمل في الحقل التربوي .

وخرج أعضاء الهيئة بتشكيل لجنة تضم كلاً من: الأمين العام لمحلي المديرية وعضوية رئيس قسم التعليم بمكتب تربية المديرية والمالية لإيجاد حلول ومعالجات خلال ديسمبر الحالي .

كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا المدرجه حول جدول أعمال الهيئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

من ناحية ثانية : أعلن مجلس محلي طورالباحه إنتهاء المقاولات في المرافق الايرادية بمايسهم في زيادة تحصيل الموارد بكلٍ من الاشغال العامه ،الضرائب ،النقل ،صندوق النظافة والتحسين

حضر الاجتماع العقيد حسن المرق نائب مدير أمن المديرية و محمد حسن جعللي الامين العام لمحلي المديرية ومحمد ثابت عضو محلي المديرية ،ورشدي ثابت مدير مكتب المديرية

