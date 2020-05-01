4 مايو

لحج.. وفاة 6 اشخاص بحادث مروري في مديرية طور الباحة

1 مايو، 2020
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أودى حادث مروري مروع مساء يوم الخميس، بحياة ستة أشخاص، في منطقة الرجاع بمديرية طور الباحة في محافظة لحج.

قالت مصادر أمنية، إن التصادم وقع بين شاحنة وسيارة أخرى من نوع صالون في منطقة الرجاع وأدى إلى مصرع ست ضحايا

وأكدت المصادر أن ثلاثة من المتوفين وصلوا إلى مستشفى ابن خلدون، وهم: علي عبدالله سعيد صالح ومصعب حمود حسن وحسن صالح عبدالقوي، وجرى إيداعهم ثلاجة المستشفى حتى استكمال الإجراءات القانونية وتسليمهم إلى ذويهم.

وأشارت المصادر إلى أن المتوفين الثلاثة الآخرين جرى نقلهم إلى مستشفيات أخرى في محافظة لحج.

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