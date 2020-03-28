لحج.. وفد حكومي يقف على ازمة المياه في منطقة" شعب"

نفذت شخصيات إجتماعية وقيادات حكومية من ابناء مديرية طورالباحة زيارة تفقدية للمديرية ومنطقة وادي شعب، بالتنسيق مع محافظ محافظة لحج اللواء أحمد تركي، بهدف الوقوف على أزمة جفاف مياه الشرب التي تضرب المنطقة.

وغابت المشاريع بشكل تام عن منطقة شعب مسقط راس الرئيسين قحطان وفيصل الشعبي و د.ياسين نعمان وعشرات القيادات السياسية والمدنية بينهم المهندس محمد عبدالعليم الشعبي أول مدير عام مؤسسة كهرباء في دولة الجنوب والمهندس سعيد عبدالله الشعبي، أقدم مدراء مؤسسة المياه في الجنوب، والاثنين تقلدا مهام نائب وزير الكهرباء والمياه في أول حكومة للوحدة، وسيل جرار من قيادات شعب خاصة والصبيحة عامة، وجميعهم كان يحمل هم وطنه في سلم اولياته قبل منطقته، مقدمين مدن وحواضر الجنوب على منطقتهم التي لم ينصفها أو ينقذها أحد حتى اللحظة .

وتعيش منطقة وادي شعب اليوم اسوأ أزمة مياه خانقه، بعد ان جفت كافة آبار المياه، وانتقل معظم سكان المنطقة الى مديريات ومدن آخرى بحثاً عن شربة ماء، فيما استغاث آخرون بمديرية القبيطة لجب مياه الشرب، قاطعين عشرات الكيلومترات، وقد سبق ذلك ان توقف مشروع المياه الحكومي الوحيد منذ اكثر من عقد ونيف، والذي دُشن في العام 1987م وتوقف بشكل كلي منتصف الالفينيات .

واطلع الوفد الزائر صباح يوم السبت عن قرب على الواقع المرير الذي باتت تعيشه منطقة شعب خاصة ومديرية طورالباحة بصورة عامة، وأعلن استعداداه الكامل البدء بإغاثة المنطقة بمياه الشرب كخطوة إسعافيه عاجلة، ورفع معاناة سكان مديرية طورالباحة، وما تعانيه من إنعدام كامل للخدمات وخاصة مشاريع المياه والكهرباء والصحة والتعليم، الى كافة الجهات العليا في الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة والمديرية ممثلة بالأخ المحافظ اللواء أحمد التركي ومدير عام مؤسسة المياه بمحافظة لحج الأستاذ عادل محمد سعيد والأستاذ عبدالرقيب البكيري مدير عام المديرية .

وضم الوفد الزائر صباح السبت منطقة شعب ومديرية طورالباحة كلاً من : المهندس نجيب محمد أحمد والأستاذ مجيب الشعبي والأستاذ عادل محمد سعيد مدير عام مؤسسة المياه بالمحافظة والأستاذ نزية عبدالعزيز الشعبي مدير عام الإستثمار بمحافظة لحج،والمهندس محمد بن محمد مقبل، والأستاذ محمد صالح الشعبي والأستاذ أيسر سعيد صالح وألمهندس أمجد مانا والمهندس جلال ناشر والأستاذ علي عثمان الشعبي والعقيد حسن ردمان يفوز وعواد الشعبي مدير العلاقات والإعلام بمكتب محافظ لحج وماهر الشعبي مدير الإعلام بمؤسسة كهرباء عدن وعدد آخر من قيادات الصبيحة ومديرية طورالباحة .

ورافق الوفد فريق فني وهندسي متخصص في مجالي المياه والكهرباء لإعداد تقرير فني وهندسي عن احتياجات السكان في مديرية طورالباحة لمشروعي المياه والكهرباء ومتابعة ذلك مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، لإنقاذ سكان مديرية طورالباحة التي حرمت من كافة المشاريع منذ الإستقلال الوطني الناجز، مروراً بعهد الوحدة وحتى يومنا هذا .

في الوقت الذي قاد ابنائها ثورتي 14 أكتوبر و30 نوفمبر دليل ذلك،ان مديرية طورالباحة اليوم تعيش واقع مأساوي وعانت الكثير من الأمرين ولم تلتفت لها ايًا من الحكومات المتعاقبة، وهاهي تناشد الإنصاف من فخامة الرئيس عبدة ربه منصور ..

كان في استقبالهم بمركز مديرية طورالباحة كلاً من الأستاذ عبدالرقيب البكيري مدير عام المديرية والأستاذ محمد حميد هاشم رئيس المجلس الانتقالي ومحبوب الشعبي مدير التخطيط في المديرية ومحمد حميد سعيد مدير مكتب الضرائب في المديرية رئيس جمعية شعب الأسفل والدكتور جميل محمود مدير مكتب الصحة والشيخ عزالدين السروري والأستاذ عبدالباسط المصفري رئيس منظمة بصمة أمل الإنسانية والدكتور خالد عبدالعظيم والشيخ صالح عبدالحميد .