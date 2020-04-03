لحرصهم على توعية المجتمع.. مبادرة ” معاً لحماية مدينتي ” تلتقي بعضو لجنة الطوارئ بأبين ..

أعد مجموعة من الشباب والشابات مبادرة طوعية تستهدف أحياء مدينة زنجبار يقومون خلالها بالتوعية الشاملة للمواطنين في تلك الأحياء بكيفية التعامل مع فايروس كورونا من خلال إستخدام طرق الوقاية الضرورية اليومية بالمطهرات المتنوعة وتجنب أسباب العدوى بإجتناب الأماكن المزدحمة وتخفيف العادات الإجتماعية المسببة لإنتشار الفايروس كالمصافحة واللقاءات الشعيبة وغيرها ..

وفي نفس السياق إلتقى شباب المبادرة صباح أمس الخميس بمدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بأبين أ/ فهمي بابرادع باعتباره عضواً في لجنة الطوارئ بالمحافظة موضحين له طبيعة نشاطهم التوعوي وتطلعهم إلى دعم السلطة المحلية لأنشطتهم القادمة حتى تأتي أُكلها بالوصول إلى أكبر قدر من شرائح المجتمع ..

حضر اللقاء منسقة المبادرة أ/ مياده عبود والناشط المجتمعي أ/ معمر شيخ والإخصائية الإجتماعية أ/ ندى الحبشي والناشطة/ منى عبود.

*من نظير كندح