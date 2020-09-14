لحل سياسي شامل في اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض.. السفير السعودي في اليمن يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث

التقى السفير السعودي في اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث.

ووفقا لوكالة واس السعودية أكد آل جابر خلال اللقاء دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، إضافةً إلى مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن رفض قيادات الشرعية لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بسبب تواطئ الأمم المتحدة على هجوم الحوثيين على مأرب وتصعيدهم مع عدم وجود تحك دولي يوقف عبث الميليشيا.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد عقد لقلء استثنائيا مع نائب الفريق الرئيس علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء د. معين عبد الملك ورئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني.