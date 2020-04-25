لحوم فاسدة تباع للمواطن بصنعاء والسلطات تتستر

اشتكت نقابة بائعي اللحوم وتجار المواشي في مناطق سيطرة الحوثيين، من الاستفزازات والمضايقات المستمرة من قِبل سلطات الحوثي بأمانة العاصمة.

وقالت، في بيان حصلت «الأيام» على نسخة: “إن ما يتعرض له بائعو وتجار اللحوم في مداخل صنعاء، من مضايقة واستفزاز، يعدّ انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان ولما هو متفق عليه مع الجهات المعنية”.

وأكدت في البيان أن “عدداً من تجار المواشي تعرضوا لإطلاق نار وتعسفات وتصرفات لا أخلاقية من قِبل النقاط الأمنية في المنافذ، وحجز لساعات مما يؤدي ذلك لموت المواشي والأغنام”.

وحملت النقابة، أمانة العاصمة ومؤسسة المسالخ بصنعاء مسؤولية هذا، واتهمتها بالتهرب من وضع حلّ جذري، لأي إشكالية كما حملوها مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق المبرم معها في وقت سابق”.

ووصفت النقابة مسؤولي العاصمة بالفاشلين، والذين يتعمدون تصيد الأخطاء، للإضرار بهم وتكبيدهم خسائر فادحة.

وهددت النقابة بالتصعيد لاسترداد حقها الشرعي والقانوني، إذا لم تقم وزارة الداخلية وأمانة العاصمة بوقف تلك الاستفزازات والانتهاكات التي يتعرض لها بائعو اللحوم والمواشي.

من جانبها اتهمت مؤسسة المسالخ تجار المواشي بإدخال مواشٍ مريضة وهزيلة، وقالت: “إن النقابة تريد إدخال الإناث من المواشي ونحن منعنا ذلك، ونحن نقوم بعملنا وفق التعليمات القانونية القاضية بتولي المؤسسة عملية فحص المواشي.

في وقت سابق ضبطت مؤسسة المسالخ، بأمانة العاصمة في نقطة الأزرقين، بقرة جرباء وعجول ميتة غير صالحة للاستهلاك البشري، برففة جزار يدعى ناصر صعتر، كانت في طريقها للذباحة وبيعها للمواطنين.