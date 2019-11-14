لدعم اتفاق الرياض.. وفد الانتقالي يلتقي ممثلي الخارجية البريطانية في لندن

ناقش نائب رئيس مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي في المملكة المتحدة، المستشار محمد ناصر الساحمي، اليوم الخميس، المستجدات على الساحة الجنوبية على وجه الخصوص، والأزمة اليمنية بشكل عام، بعد توقيع اتفاق الرياض، مع ممثلي وزارة الخارجية البريطانية.

وشدد ممثلو الخارجية البريطانية، خلال اللقاء، الذي يأتي ضمن برنامج التواصل الدوري، بين مكتب المجلس الانتقالي الجنوبي في المملكة المتحدة مع الجهات الرسمية البريطانية، على أهمية تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض.

وأشاد ممثلو الجانب البريطاني بدور المجلس الانتقالي وتعاونه لإنجاح الحوارات التي مهدت لاتفاق الرياض، كما عبروا عن تقديرهم لأهمية دور المجلس الانتقالي خلال المرحلة المقبلة.

وأعربوا عن رغبة الحكومة البريطانية في استمرار العمل مع جميع الأطراف بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، لإعادة الأمن والاستقرار للجنوب وإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة الاستمرار في متابعة التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض والتواصل مع أطراف أخرى في الحكومة البريطانية ذات الصلة بالشأن اليمني.