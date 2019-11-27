4 مايو

لرفع المعنويات..رئيس الإدارة الاجتماعية بانتقالي الضالع يزور معسكر الجُب بالفاخر

4 مايو 4 مايو منذ 31 دقيقة
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الثلاثاء – 26 نوفمبر 2019 – الساعة 08:51 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / متابعات


في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس الانتقالي لجبهات القتال المختلفة، قام صباح اليوم الثلاثاء رئيس الإدارة الاجتماعية لانتقالي محافظة الضالع عبد الحميد طالب، بزيارة إلى معسكر الجُب الاستراتيجي في منطقة الفاخر شمالي الضالع.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الإدارة الاجتماعية عدد من المواقع العسكرية في الخطوط الأمامية لجبهة الفاخر شمالي الضالع.

وأشاد طالب خلال الزيارة بالصمود الأسطوري للمقاتلين في التصدي للهجمات الحوثية والتي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي تقدم لها منذُ أشهر .

من جانبهم عبر المقاتلون عن امتنانهم وشكرهم لقيادة انتقالي الضالع برئاسة العميد عبدالله مهدي سعيد على الاهتمام المتواصل والمتابعة المستمرة لتفقد أوضاعهم.

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الإدارة الاجتماعية الجب الضالع المعنوياترئيس بالفاخر بانتقالي لرفع معسكر يزور
4 مايو

4 مايو

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