لضعف التمويل وعراقيل الحوثي.. “الأغذية العالمي” يقلص مساعداته في اليمن إلى النصف

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-30 13:59:27

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، عن تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها للأسر الفقيرة والمحتاجة في اليمن إلى النصف، وذلك نتيجة لضعف التمويل والعراقيل التي تفرضها ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- في مناطق سيطرتها لإعاقة العمل الإنساني.

وقال البرنامج، في بيان أصدره الأربعاء، وحصل (نيوزيمن) على نسخة منه، “تواجه عمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن نقصًا حادًا في التمويل إثر العمل في بيئة بالغة الصعوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء”.

وأضاف “لم يعد أمام البرنامج في الوقت الراهن خيار آخر سوى تقليص المساعدات الغذائية إلى النصف لتفادي توقف المساعدات بشكل كامل في المستقبل، وهذا الأمر يتيح لنا الحفاظ على شبكة أمان للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن لأطول فترة ممكنة والتي تعتمد على المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي”.

وتابع “مما يعني أنه ابتداءً من أواخر شهر أبريل الجاري، ستحصل الأسر على مساعدات غذائية على أشهر متناوبة بدلاً من المساعدات الشهرية، بحيث يتم تقسيم المحافظات إلى مجموعتين: المجموعة الأولى، محافظات البيضاء والمحويت وعمران والحديدة وإب وريمة وصنعاء وصعدة. والمجموعة الثانية، محافظات الضالع والجوف وذمار وحجة ومأرب وأمانة العاصمة وتعز”.

وأشار برنامج الأغذية العالمي، في البيان، إلى أنه سيتم العمل بالتناوب بين المجموعتين إلى حين الحصول على تمويل إضافي يتمكن من خلاله البرنامج استئناف عملياته بشكل كامل.

ودعا البرنامج السلطات في صنعاء (ميليشيا الانقلاب الحوثية) إلى احترام الاتفاقات وتطبيق تدابير الثقة اللازمة لاستئناف التمويل والعمليات الكاملة، وذلك حتى يتمكن البرنامج من الاستجابة للاحتياجات الماسة في اليمن.

من جهة ثانية أعرب البرنامج عن قلقة البالغ إزاء تأثير فيروس كورونا المستجد على اليمن، منبها في هذا الصدد أن الصراع المستمر منذ خمس سنوات أثر على ملايين السكان وتركهم على بُعد خطوة من المجاعة.

واختتم البرنامج بيانه قائلا “أصبح خطر هذه الأزمة الصحية العالمية بمثابة كارثة إنسانية للملايين في اليمن”.