لعدم تزويده بالوقود مجانا.. قيادي حوثي يعتدي بالضرب على مالك محطة بترول في إب

اعتدى احد القيادات الحوثية بمحافظة إب وسط اليمن، على مالك محطة بترول بحجة عدم تزويده بالوقود مجانا، في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها الجماعة على المدنيين والتجار .

وقالت مصادر محلية إن ‏القيادي الحوثي المدعو “اياد الأبيض” اعتدى على “سلطان العرومي” احد مالكي محطة بترول وفي سائلة جبلة جنوب مدينة إب.

وبحسب المصادر فقد تعرض مالك المحطة للضرب المبرح والتهديد بالقتل من قبل القيادي “الأبيض”.

وأضافت المصادر أن الإعتداء جاء بعد رفض صاحب المحطة “العرومي” تزويد القيادي الحوثي بالبترول لأحد الأطقم التابعة له مجانا.

ونشر ناشطون مقطع فيديو يوثق عملية الإعتداء والجريمة، والتي لاقت استياء ورفض شعبي واسع.

ويتهم القيادي الحوثي “إياد الأبيض” بسلسلة من الإنتهاكات والجرائم بعدد من مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ منتصف أكتوبر 2014م.