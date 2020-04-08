لعدم دفع الحكومة مستحقات الشركات .. توقف عملية توليد الكهرباء خلال الساعات القادمة

4 مايو / متابعات



توقعت مصادر بالكهرباء من توقف شركات الطاقة المؤجرة لعدم دفع جميع المستحقات المالية من قبل الحكومة.

وقالت المصادر إن عملية توليد الطاقة الكهربائية ستتوقف خلال الساعات القادمة في كل من شركة السعدي ٤٥ ميجاوات ، وشركة الاهرام ٣٥ ميجاوات، وشركة باجرش ٣٠ ميجاوات باجمالي ١١٠ ميجاوات.

وكشف مسؤول العلاقات العامة بالمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد بانافع بإن المهندس عبدالقادر باصلعه مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء أكد للمفوضية وجود مبالغ مستحقة لشركات الطاقة المؤجرة لفترات سابقة من ابريل ٢٠١٩ وحتى اكتوبر ٢٠١٩ معربا عن اسفه ان الحكومة لم تلتزم بدفع هذه المستحقات الامر الذي دفع بهذه الشركات بالتهديد لايقاف تشغيل المولدات لعجزهم عن شراء قطع الغيار والتزامات ماليه لموظفيها.

وأكد باصلعة بان رئيس الوزراء اصدر توجيهات صريحة لوزير المالية كان اخرها في ٥ ابريل بسرعة دفع جميع المستحقات وهي الآن قيد المتابعة في وزارة المالية.

ورحب مدير عام المؤسسة بالتنسيق مع المفوضية للمتابعة مع مندوب مؤسسة الكهرباء في كل من وزارة المالية والبنك المركزي لسرعة انجاز المعاملة واستلام المستحقات لهذه الشركات شاكرا كل جهود المفوضية الدائمة بالوقوف دائما ما من شانه حل المشاكل وتجفيف منابع الفساد للمرافق الإيرادية الدولة.