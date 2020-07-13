لعناية السلطة المحلية شبوة: تكسر وهبوط الأسفلت من الأضرار التي تصيب الطرق



كتب/عبدالسلام بن سماء

أصبحت مشكلة تكسر وهبوط الأسفلت من الأضرار التي تصيب الطرق و تؤرق مرتادي الطرقات ، نظرا لما لها من آثار سلبية تكبد مرتادي الطرق الخسائر المادية التي تلحق بهم من جراء تعرّض سياراتهم للاعطال ، الصور الموضحة ادناة من منطقة الكيس بمديرية الروضة الواقعة على الخط الدولي عمان – اليمن – السعودية و بمفهوم مصغر خط عتق – عزان .اصبحت هذه الحفر مصدر قلق و تهديد لحياة الكثير من مرتادي الطريق بسبب عدم وجود لوحالات ارشادية بمواقع الهبوط في الخط حيث يتفاجا السائق بوجودها مما سبب حوادث كثيرة في ذلك الموقع و تعطيل للكثير من السيارات خصوصا صغيرة الحجم.

و اعتقد أن من أبرز مشاكل تشققات الاسفلت و هبوطة مرور سيارات الأحمال الثقيلة التي تؤثر في الطرق، ضعف جودة الاعمال الفنية ومياه الامطار التي كثرت خلال العامين الماضيين. و كذا بسبب عدم وجود محطات وزن الشاحنات، لأن الطرق صممت لتحمّل أوزان معينة،سبق وان طرحت موضوع تشققات الاسفلت على المهندس حسن البرمه مدير مكتب وزارة الاشغال العامة و الطرق بالمحافظة اثناء نزولة لمديرية الروضة في يونيو الماضي و ها انا اليوم اعيد طرح الموضوع عبر وسائل الإعلام لعلى و عسى نجد اذان صاغية تهتم بما يخص المواطن في حياته اليومية و يحفظة من الاخطار اثناء مرورة في الطرقات كون خط عتق – عزان اصبح بحاجة للصيانه.علما أن التشققات و الحفر ليس موجودة في الموقع اعلاة فقط بل انها تؤرق سائقي الشاحنات الكبيرة في نقيلي النقبة و الضلعة. لذا نطالب السلطة المحلية في محافظة شبوة باعتماد مشروع عاجل لصيانة و إصلاح خط عتق – عزان بإعادة سفلتتها، والعمل على تطبيق الشروط الفنية في إعادة السفلتة، ووضع المواصفات الفنية الدقيقة للحد من المشكلات التي تصيب أسفلت الطرق التي تتسبب في الكثير من حوادث المرور، بسبب سوء أعمال السفلتة والحفر و أثناء محاولة تجاوز قائدي المركبات المفاجئ لتلك الحفر.

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