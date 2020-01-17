لعنة مع سبعة فرق – سيتين لا ينتصر أبدًا في مباراته الأولى

الأمور لا تُطمئن..

أُسدل الستار على حقبة إرنستو فالفيردي مع برشلونة، وعُيِّن كيكي سيتين مدربًا للعملاق الكتلاني والآمال معقودة عليه لإعادة الروح مجددًا لملعب الكامب نو.

الاختبار الأول لسيتين سوف يكون مساء الأحد المقبل، عندما يستضيف برشلونة نظيره غرناطة في إطار منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني.

ولكن كيف كان أداء سيتين خلال مسيرته التدريبية في المباراة الأولى؟ التاريخ هُنا لا يُطمئن جمهور برشلونة كثيرًا، فلم يسبق لصاحب الـ61 عامًا أن انتصر في المباراة الافتتاحية مع أي من الفرق السبعة التي أشرف عليها من قبل.

في هذا التقرير نستعرض سويًا كيف كانت نتائج سيتين في المباريات الأولى له مع كل فريق تولى مسؤوليته.