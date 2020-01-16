لغم حوثي يقتل مواطنا في الجاح وشابة أصيبت قنصا في حيس

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-01-16 19:30:27

امرأة شابة من سكان ريف مديرية حيس جنوبي الحديدة آخر ضحية لقناصة الإرهاب الحوثي، واستشهد مواطن في الجاح بيت الفقيه بانفجار لغم حوثي. بينما تواصل القصف العشوائي على المنازل والأحياء السكنية والقرى وتضرر منزل في حي الحضرمي بحيس.

قتل انفجار لغم حوثي المواطن يحيى معوضة من أبناء منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، وفقا لمصدر محلي مع نيوزيمن.

وأصيبت امرأة بمنطقة السبعة التابعة لمديرية حيس، الأربعاء، برصاص قناصة مليشيات الذراع الإيرانية التي أطلقت نيران أسلحتها القناصة على منازل المواطنين بشكل مباشر ومكثف.

وقالت مصادر محلية إن المواطنة، نادية ناجي قاسم قادري- 25 عاماً، لحقت بها إصابة خطيرة في منطقة البطن داخل منزلها بقرية الشعينة في منطقة السبعة بحيس.

ونقلت المصابة إلى المستشفى الميداني في الخوخة للإسعافات الأولية قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا لاستكمال تلقي العلاج .

واستهدفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية في مديرية حيس بالقذائف المدفعية والصاروخية، الأربعاء، وتعرض منزل احد المواطنين في حي الحضرمي للقصف المباشر، مخلفا أضرارا مادية كبيرة وكان المنزل ذاته تعرض للاستهداف بقذائف الهاون وبي عشرة أدت إلى إصابة طفلة بجروح خطيرة ودمار لحق بالمنزل.

وطال القصف الهستيري أجزاء متفرقة من مركز المدينة، التي باتت عرضة للاستهداف اليومي من قبل مليشيات الحوثي.