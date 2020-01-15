عدن الغد

لغم حوثي يودي بحياة شخص في الجوف

15 يناير، 2020
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لغم حوثي يودي بحياة شخص في الجوف

قتل مدني وأصيب آخرون، أثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وقالت مصادر محلية، إن لغما أرضياً زرعته ميليشيا الحوثي انفجر بسيارة تحمل مواد غذائية في الطريق العام بمديرية خب والشعف، ما أدى إلى مقتل مدني ويدعى “يحيى المسوري” وأصيب آخرون.
وأدت الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في طرقات والمناطق الزراعية الأحياء السكنية إلى مقتل العشرات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، كما أصيب المئات بتشوهات وإعاقات مختلفة.
 

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