المشهد اليمني

لفرض إتاوات مالية جديدة..مليشيا الحوثي تحتجز عشرات الشاحنات المحملة بالغاز في البيضاء

3 مايو، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر محلية، اليوم الاحد، أن مليشيا الحوثي تحتجز عشرات الشاحنات المحملة بالغاز في محافظة البيضاء.
وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني “، أن نقطة عسكرية تابعة للمليشيا في منطقة قانية تواصل احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالغاز لتزويد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها لاجل فرض إتاوات مالية باهظة.
وأوضحت المصادر أن النقطة التابعة للمليشيا تطالب مالكي الشاحنات بدفع مائة ألف ريال عن كل شاحنة في ظل رفض الشركة اليمنية للغاز وتوجيهها لمالكي الشاحنات والمحطات بعدم دفع أي رسوم، محملة لهم مسؤولية ذلك.
وقبل يومين تسبب احتجاز المليشيا لعشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والتجارية في جمرك عفار بالقرب من معسكر السوادية في تدمير واحتراق أكثر من عشر شاحنات ومقتل ثلاثة سائقين من جنسيات عربية و آسيوية جراء غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية، استهدفت المعسكر.

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