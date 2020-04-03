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لفظ خارج من إيتو وهجوم من دروجبا ردًا على عنصرية أطباء

3 أبريل، 2020
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لفظ خارج من إيتو وهجوم من دروجبا ردًا على عنصرية أطباء

دروجبا وإيتو يهاجمان أطباء طالبوا بتجريب لقاح فيروس كورونا الجديد على الأفارقة

خرج صامويل إيتو عن صمته وهاجم أطباء فرنسيين طالبوا بأن يتم تجريب اللقاح المعد لعلاج فيروس كورونا الجديد على الأفارقة.

وجاء ذلك استنادًا على أن الأمر ذاته قد حدث مع لقاح الإيدز، لذلك يرى بعض الأطباء أن أصحاب البشرة السمراء يعدوا صالحين لتجربة لقاح الوباء الجديد.

وحول ذلك، رد صامويل إيتو على الفيديو المنشور لطبيبين فرنسيين يطالبون بذلك من خلال حسابهما الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء رد إيتو حادًا للغاية، حيث وصفهم بأولاد العاهرات، في لقطة أغضبت فيها تجاه العنصرية التي قد تحدث عن نفاق من يمارسونها.

ولم يكن أسطورة الكاميرون صامويل إيتو وحده هو اللاعب الأفريقي الذي يهاجم تلك المطالب التي لا تنتمي إلى الإنسانية بأي شكل من الأشكال.

حيث أن ديدييه دروجبا قد هاجم من طالبوا بذلك أيضًا رافضًا التعامل مع الأفارقة كخنازير تجارب، ومؤكدًا على ضرورة التكاتف للقضاء على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وقال دروجبا: “بدلًا من أن يساعدنا هؤلاء على إنقاذ الأرواح في أفريقيا ووقف انتشار الفيروس الذي يزعزع استقرار العالم كله، يتم التعامل معنا كخنازير تجارب، إنه أمر سخيف”

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يذكر أن العديد من الأصوات قد طالبت خلال الأشهر الأخيرة بالتدخل لوقف الأعمال العنصرية في عالم كرة القدم، ولكنها اليوم تبدو أكثر من مجرد عنصرية في ملاعب الكرة.

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