عدن الغد

لقاءات مجتمعية في مناطق الصبيحة لاختيار شخصية مرجعية وإلزام ألدولة والمكونات الأخرى في التعامل معها

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 20 دقيقة
0 دقيقة واحدة
لقاءات مجتمعية في مناطق الصبيحة لاختيار شخصية مرجعية وإلزام ألدولة والمكونات الأخرى في التعامل معها

أكدت مصادر محلية متطابقة عن  مشاورات حثيثة تجري منذ أسبوعين في مناطق الصبيحة بلقاءات متفرقة وغير معلنه في أوساط أبناء المجتمع في مناطق الصبيحة .
وقالت المصادر ان لقاءات لنخب من مختلف أطياف المجتمع في مناطق الصبيحة تتحاور عن ضرورة الاتفاق على إعادة تقييم المرحلة السابقة في مختلف الجوانب التي تهم المصلحة ألعامه للمنطقة والعلاقة بالإطراف الأخرى سوى كانت في إطراف القرار في ألدوله والتحالف وبقية المكونات والأطراف السياسية الفاعلة على الساحة .
وأضافت تلك المصادر بان اللقاءات الأولية والتي من المؤكد ان يعقبها دعوة عامه معلنه خلال هذا الأسبوع ستركز بدرجه أساسيه على الخروج بخطوط عريضة وتهدف الى تصحيح جوانب القصور التي رافقت الفترة السابقة وإيجاد آلية واضحة تنظم العلاقة بين أبناء المجتمع في مناطق الصبيحة بالإطراف الخارجية الأخرى.
وأشارت المصادر بأنه من خلال إفرازات اللقاءات الفرعية التي تتم حاليا يتوقع أن يخرج اللقاء العام الذي سيتم الدعوة له إلى إختيار شخصيه سيتم التوافق عليها ستكون بمثابة المرجعية والشخصية الأولى لإدارة مصالح وشؤون أبناء المنطقة ولايستبعد أن يتم اختيار شخصيتان أخرى ستكون بمثابة الشخصيات المعاونة أو نواب للمرجعية ،كما سيتم دعوة جميع الأطراف الخارجية بالتعامل معها لإختيار وتزكية شخصيات تمثل أبناء مناطق الصبيحة في ألدوله واي محافل أخرى، كما سيتم وضع ميثاق شرف بأن تكون الشخصية المختارة هي المرجعية الأولى والفصل في جميع شؤون المجتمع في المنطقة.
وكشفت المصادر بأن النقاشات التي تمت في اللقاءات السابقة  تمحورت حول شخصية شيخ مشايخ الصبيحة الشيخ عبدالرحمن جلال عبدالقوي محمد شاهر والتي يجمع الغالبية بأنها ابرز الشخصيات التي تتمتع وتتصف بالمصداقية والصرامة والثبات على مبدءا وقربها من هموم ومشاكل الناس .
و أوعزت المصادر بأن هذا التوجه للنخب في المجتمع الصبيحي أتى عقب استياء وتذمر مجتمعي من أن من يتم اختيارهم لتمثيل أبناء الصبيحة والذي يأتي اختيارهم على حساب جهود وتضحيات أبناء المنطقة لايتناسب ولا يتواكب مع ماتقدمه تلك الشخصيات من خدمات تجاه المنطقة والذي يذهب الكثير لخدمة مصالحهم الخاصة.
وكان نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي قد دعاء قبل يومين في تصريح صحفي أبناء مناطق الصبيحة إلى السعي ومطالبة ألدوله بحقوقهم من المناصب التي ستخرج بها المحاصصه من اتفاقية الرياض – جده.

الوسوم
ألدولة الأخرى التعامل الصبيحة شخصية في لاختيار لقاءات مجتمعية مرجعية معها مناطق وإلزام والمكونات
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of مؤسسة “أكون ” تناقش اللقاء ألتشاوري الأول ” من اجل حماية المرأة العاملة

مؤسسة “أكون ” تناقش اللقاء ألتشاوري الأول ” من اجل حماية المرأة العاملة

منذ 3 دقائق
Photo of مكتب صحة شبوة يناقش الخطة الميدانية لمعالجة سوء التغذية في ثلاث مديريات

مكتب صحة شبوة يناقش الخطة الميدانية لمعالجة سوء التغذية في ثلاث مديريات

منذ 36 دقيقة
Photo of تجمع شباب عدن يرحب بدعوة إقامة وقفة احتجاجية ويحث أبناء عدن للمشاركة

تجمع شباب عدن يرحب بدعوة إقامة وقفة احتجاجية ويحث أبناء عدن للمشاركة

منذ 53 دقيقة
Photo of وفد برنامج الاديوز والاستجابة السريعة بمنظمة الصحة العالمية يتفقد سير عمل الاديوز والترصد الوبائي بمكتب صحة لحج

وفد برنامج الاديوز والاستجابة السريعة بمنظمة الصحة العالمية يتفقد سير عمل الاديوز والترصد الوبائي بمكتب صحة لحج

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق