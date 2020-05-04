لقاءان في جعار لبدء حملة نظافة ورش ضبابي ورذاذي في المدينة وضواحيها

تلبية للدعوة العاجلة التي أطلقها القائد عبدالرحمن الشنيني نائب قائد الحزام الأمني وقائد التدخل السريع أبين والحاج ياسر عسيري رئيس لجنة أبين الخدمية والشخصية المعروفة في خنفر وأبين بضرورة وسرعة تكاتف كل الجهود سلطة محلية وجهات أمنية وشخصيات إجتماعية ومنظمات مجتمع مدني ومواطنون أمام تزايد حالات الحميات في مدينة جعار كبرى وأهم وضرورة التحرك العاجل لعمل الإجراءات الإحترازية وسبل الوقاية والسلامة لمجابهة مخاطر هذه الحميات حمى الضنك والمكرفس والملاريا ومجابهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في مدينة جعار وهي الدعوة التي تأتي إستكمالاً ومؤازرة ومساندة لدور وجهود السلطة المحلية خنفر في هذا الجانب عقد عصر يوم الأحد 3مايو 2020م لقاءان في منزل القائد عبدالرحمن الشنيني ومقر السلطة المحلية خنفر بحضور الشيخ ناصر المنصري مدير عام خنفر رئيس المجلس المحلي في المديرية والقائد عبدالرحمن الشنيني نائب قائد الحزام الأمني وقائد التدخل السريع أبين والحاج ياسر عسيري رئيس لجنة أبين الخدمية والمهندس صالح بلعيدي مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي أبين ومنصور وادي مدير عام صندوق النظافة والتحسين أبين والأستاذ صلاح بالليل مدير مكتب الصحة خنفر والأستاذ نايف زين ناصر نائب مدير عام اعلام أبين ومدير مكتب إعلام خنفر وكذا بحضور الأستاذ أحمد الحيدري المدير التنفيذي لمؤسسة شباب أبين وخالد فيصل مسؤول مشاريع المياه في المؤسسة وبحضور الشيخ فهد أبو العز والشيخ محمد منصور العولقي والأستاذ مصطفى صويلح والأستاذ اسامه الموقري وآخرين.

القائد الشنيني رحب في البدء بمدير عام خنفر ومدراء العموم وكل الحاضرين كلاً بإسمه وصفته مؤكداً أهمية هذا التداعي لمافيه خدمة المدينة التي تحتاج جهوداً كبيرة يتكاتف فيها الجميع لما فيه مجابهة هذه الحميات ومجابهة مخاطر فيروس كورونا مؤكداً أن قيادة الحزام الأمني والتدخل السريع على أتم الإستعداد لتسخير عدداً من عناصره وسياراته خدمة لهذا الجهد المشترك.

الشيخ ناصر المنصري مدير عام خنفر ثمن تثمين عالي هذا الحس الكبير والمسؤول من قبل أبناء جعار وخنفر وشخصياتها الإجتماعية والكل دون إستثناء مضيفاً أن هذا ليس بجديد على أبناء جعار وخنفر فيما يتعلق بالتداعي وقت الشدائد والملمات محيياً دور وجهود قيادة الحزام الأمني والتدخل السريع أبين وكذا مبادرة مؤسسة شباب أبين السباقة دائماً لمثل هذه الأعمال والدعم الكبير الذي من المقرر أن تقدمه المؤسسة في جوانب عديدة في هذه الحملة التي ستنطلق فجر يوم الإثنين4مايو 2020م من جعار ومثمناً كذلك تفاعل الشخصيات الإجتماعية الحاضرة ورئيس لجنة أبين الخدمية الحاج ياسر عسيري وكذا ماالتزمت به مؤسسة المياه والصرف الصحي أبين ممثلة بالمهندس بلعيدي من توفير مادة الديزل وغير ذلك وكذا ما التزم به مدير عام الصندوق أبين ومكتب الصحة خنفر في توفير الآليات و الكلور ومضخات الرش الضبابي والرذاذي وغيرها.

وأضاف الشيخ المنصري :

مامن شك أن هذه الظروف العصيبة ومخاطر وتحديات إنتشار هذه الاوبئة يتطلب مننا جميعاً ان نوحد جهودنا ومضاعفتها علماً أن السلطة المحلية خنفر كانت قد بدأت قبل أسابيع ماضية حملة توعوية لمجابهة مخاطر تفشي فيروس كورونا وياتي اليوم هذا التداعي كاستشعار متميز واشراك واسع للجميع فيما يتعلق بحملة نظافة ورش ضبابي ورذاذي وشفط تجمعات المياة الراكدة في جعار وضواحيها.

والقيت كذلك عدداً من المداخلات من قبل الحاضرين مسؤولين وشخصيات إجتماعية أكدت جميعها على أهمية التحرك الفوري والعاجل لرفع القمامات في جعار وضواحيها بآلية جديدة ومستمرة وكذا عمليات الرش الضبابي والرذاذي وبقية الإجراءات الإحترازية وتشكيل غرفة عمليات في مقر السلطة المحلية وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة وعملية عقد لقاءات متواصلة لتقييم الأداء.

وعن هذا الموضوع تابع مدير عام خنفر حديثه قائلاً:

أثمن مرة أخرى الجهود التي قام بها مدير عام صندوق النظافة منصور وادي وذلك لقيامه بحملات نظافة خلال اليومين الماضيين لاسيما أن هناك قمامات كانت متراكمة منذ سنوات ولخطورة الأوضاع يستوجب عمل لها حملات واسعة يقوم بها الصندوق وبمساهمة ومساعدة من مؤسسة شباب أبين الذي ستساعد في حملة النظافة وايضا بحملات رش ضبابي ورذاذي وتدخلات أخرى تنفذ لاحقاً وكذا شكر للأخ المهندس صالح بلعيدي مدير عام مؤسسة المياه أبين لمساعدته بتقديم ديزل وشكر للأخ القائد الشنيني لتفاعلة واستشعاره للمسؤلية الملقاة على عاتق الكل سلطة محلية وحزام أمني وشخصيات إجتماعية وكذا شكر لكل من تفاعل من شخصيات إجتماعية بمدينة جعار وخاصة الحاج ياسر عسيري رئيس لجنة أبين الخدمية ورجل الخير والعطاء وشكر لكل من حضر محمد العولقي وفهد أبو العز ومصطفى صويلح وثابت السعدي ونايف البريكي وعادل عبدالله حسين والأخ رمزي وكل من حضر بإسمه وصفته ولم تسعفني الذاكرة لذكره اشكرهم جميعاً على إهتمامهم ومتابعة مدراء النظافة والشكر للأخ صلاح بالليل مدير الصحة خنفر عضو لجنة الطوارئ بالمديرية والأخ نايف زين مدير اعلام مديرية خنفر عضو لجنة الطوارئ خنفر وشكر خاص لمؤسسة شباب ابين ورئيسها حمدي سالم منصور والله يوفق الجميع.

مؤسسة شباب أبين ممثلة بالاخ أحمد الحيدري المدير التنفيذي للمؤسسة تحدث مشيراً أن الوقت يستعدي تكاتف الجميع سلطات محلية وأجهزة أمنية ومنظمات مجتمع مدني وجميع شرائح المجتمع مؤكداً أن طواقم المؤسسة مدربة وجاهزة لخدمة المدينة والمديرية والمحافظة وأبناء المجتمع مقدماً شكرة الجزيل للقائد عبدالرحمن الشنيني نائب قائد الحزام الأمني والتدخل السريع على رعايته هذا الإجتماع المبارك والشكر للشيخ ناصر المنصري مدير عام المديرية ومدراء عموم مكاتب المياة أبين ممثلة بالمهندس صالح بلعيدي والنظافة والتحسين أبين ممثلة بالاستاذ منصور وادي ونائب مدير إعلام أبين ومدير إعلام خنفر الأستاذ نايف زين ناصر والإعلاميين الحاضرين الاستاذ جمال محمد حسين والأستاذ مصطفى السقاف والأستاذ أنور الحضرمي والحاج ياسر رئيس لجنة أبين الخدمية ومدير العلاقات في الحزام الأمني ثابت السعدي على جهوده ومنسقي الحزام الأمني فهد ابو العز ونايف البريكي وجميع الشخصيات الإجتماعية الحاضرين أمثال محمد منصور وأسامة الموقري ومصطفى صويلح الذين جسدو أسمى صور التكاتف والتعاون المجتمعي مختتماً أن المؤسسة وبدعم من الصندوق اليمني الإنساني سوف يتكفل بعمل حملات نظافة في مديريتي خنفر وزنجبار وستتضمن الحملات رفع المخلفات وتنظيف الشوارع والأسواق والرش الضبابي والرذاذي وشفط تجمعات المياة وغيرها من أنشطة النظافة التي تم النقاش حولها والإتفاق عليها لما من شأنها الحد من إنتشار البعوض والوقاية من إنتشار الحميات من ملاريا وضنك ومكرفس ومجابهة الفيروس الأخطر كورونا داعياً الجميع لدعم هذه الحملة والتعاون معها كلاً وفق إختصاصه.

وختاماً جسد اللقاءان صورة من صور التكاتف والتداعي الهادف وتم الإتفاق على وضع الآليات وخطط العمل وبقية الأمور المتعلقة بالحملة التي ستنطلق فجر اليوم الإثنين

من/نايف زين