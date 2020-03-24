لقاء تشاوري ضم انتقالي ابين والحراك الثوري بالمحافظة

عقد عصر اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الانتقالي لقاء تشاوريا ضم رئيس المجلس الانتقالي العميد عبدالله الحوتري بعدد من قيادات الحراك الثوري في ابين

وفي بداية اللقاء رحب العميد الحوتري بقيادات الثوري برئاسة الاستاذ علي الساكت لعقد هذا اللقاء التشاوري بغرض تنسيق العمل السياسي والاجتماعي ومناقشة اخر المستجدات على الساحة الجنوبية واخر التطورات العسكرية

وفي ختام كلمته عبر الحوتري عن شكره وتقديره لقيادة الحراك الثوري في ابين على تفاعلهم حول ما يحاك من مؤامرات على ابين من قوى الشر المدعومة من جهات معروفة لدى الشارع الابيني خاصة والجنوب عامة

كما ناقش الاجتماع الجانب الزراعي ومسببات تدهور في ابين وايجاد الحلول المناسبة لهذه المعضلة علما ان محافظة هي السلة الغذائية لذك تحاك عليها مؤامرات من قوى مدعومة لا تريد النهوض بالجانب الزراعي كما القى الاخ علي الساكت رئيس الحراك الثوري في ابين في هذا اللقاء التشاوري كلمة شدد فيها على اهمية التنسيق والعمل المشترك بين المجلس الانتقالي ومجلس الحراك الثوري في ابين

واكد الاستاذ علي الساكت على دعمه لخطوات لمجلس الانتقالي وقوف قيادات المجلس الثوري خلف قيادة المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية للدفاع عن الجنوب والحفاظ على منجزات الثورة الجنوبية من قوى الشر التي لا تريد امن واستقرار محافظة ابين

وفي نهاية كلمته عبر عن شكره وتقديره للعميد عبدالله الحوتري رئيس انتقالي ابين على سعة صدره وترحيبه بهذا اللقاء التشاوري

حضر اللقاء عدد من قيادات الحراك الثوري في ابين والهيئة التنفذية في انتقالي زنجبار