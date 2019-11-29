4 مايو

لقاء عاصف بينهما .. أسير حوثي عاد الى صنعاء فوجد زوجته لديها طفل ليس منه

4 مايو 4 مايو منذ 21 دقيقة
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قالت وسائل إعلام يمنية ان مقاتلا في جماعة الحوثي اصيب بالصدمة عقب عودته إلى صنعاء يوم امس .

عاد المقاتل الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه إلى صنعاء عقب فترة احتجاز دام سنوات في المملكة العربية السعودية عقب تعرضه للأسر.

وبحسب وسائل الإعلام فقد اعلن عن مقتل هذا المقاتل لتقوم زوجته بالزواج من شقيقه وانجابها طفل .

وعاد المقاتل يوم امس لتكتشف اسرته انه لايزال على قيد الحياة .

ومثلت الواقعة صدمة لهذا المقاتل الذي ينتظر فتوى شرعية توضح موقفه من زوجته وشقيقه.

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أسير الى بينهما حوثي زوجته صنعاء طفل عاد عاصف فوجد لديها لقاء ليس منه
4 مايو

4 مايو

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