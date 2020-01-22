لقاء في عدن يناقش عدد من القضايا المتعلقة بالمعهد العالي للقضاء

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور، علي ناصر سالم، ووزير العدل، رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، علي هيثم الغريب، اليوم الثلاثاء، مع لجنة من مجلس النواب، في العاصمة المؤقتة عدن عدد من القضايا التي تهم المعهد والنظر بالتظلمات المقدمة من عدد من المتقدمين للمعهد الدفعة الثالثة والعشرين.

وشدد اللقاء الذي ضم عدد من أعضاء مجلس المعه، على ضرورة استقلال القضاء وإيجاد شراكة وتفاهم حقيقية بين السلطتين القضائية والبرلمانية وبما يسهم في تعزيز أواصر علاقات التعاون الوثيقة فيما بينهما والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة والتي تضمن الدراسة في المعهد لكل أبناء الوطن.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجهود الكبيرة التي أسهمت بنقل المعهد من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .. مشيراً إلى أن المعهد العالي للقضاء معهد وطني لكل أبناء اليمن وما تحقق ليس بالأمر الهين في ظل الحرب والظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.

واكد القاضي الدكتور علي ناصر سالم ان مجلس القضاء وإدارة المعهد لن تسمح ان يظلم احد من المتقدمين للدراسة بالمعهد وستعمل على معالجة كافة اوجه القصور والإختلالات كونها قضية وطنية ويحسب النجاح للسلطة القضائية الشرعية .. منوهاً الى ان المعهد سيقوم بدوره في تخريج العديد من الدفعات بانتظام ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية في احقاق الحق بين المواطنين المتقاضيين وخلق كادر قضائي مؤهل في المناطق المحررة .