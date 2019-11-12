زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح

ناقش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بأبين العميد عبدالله أحمد الحوتري، في اللقاء الذي جمعه أمس بمكتبة في زنجبار مع وفد من مقاومة أحور برئاسة علي محمد الجامزي، الصعوبات والتي تواجه أفراد المقاومة الجنوبية جراء عدم تجنيد منتسبيها في إطار الأمن.

وأكد الحوتري في اللقاء وقوف المجلس الانتقالي مع مطالب المقاومة الجنوبية بأحور، وأنه سيتم مخاطبة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني من أجل وضع الحلول المناسبة لمشكلة تجنيد أبطال المقاومة الجنوبية.

لقاء لمناقشة تجنيد أفراد مقاومة أحور في الأمن

من جانبه قال عضو المقاومة الجنوبية بأحور علي محمد الجامزي “إن هذا اللقاء جاء من أجل وضع النقاط على الحروف ومناقشة الصعوبات والعراقيل جراء التهميش الذي لحق بالمقاومة الجنوبية لعدم تجنيد أفرادها في الحزام الأمني أو الأمن بعد أن تم تناسي الدور الذي لعبوه في ساحات الشرف والبطولة في الدفاع عن أحور والجنوب”.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الانتقالي كان قد وجه مذكرة للجهات ذات العلاقة بوضع الحلول لأبطال المقاومة الجنوبية من أجل تجنيدهم في السلك العسكري والأمني.



