لقاء مثمر مع الشخصيات الاجتماعية والعسكرية والانتقالية والمقاومة والمشائخ بمنطقة آل الحيد بيافع

عقدت قيادة الكتيبة السابعة حزام امني، قطاع يافع ، وقيادة اللواء الحادي عشر صاعقة، لقائها اليوم مع وجهاء قبيلة آل امحيد، وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية، وقيادات المجلس الانتقالي، والمقاومة الجنوبية، والشخصيات الاجتماعية وذلك في مديرية الحد بيافع،

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة، خطة إعادة الانتشار، وتوزيع القوة على المواقع القتالية في الجبهات الحدودية مع محافظة، البيضاء الشمالية، وكيفية إعادة توزيع القوة وانتشارها بما، يمكنها من التصدي لأي محاولات هجومية، قد تقوم بها جماعة الحوثي الانقلابية، أو الجماعات الإرهابية الاخرى، والتي تتواجد في، محافظة البيضاء، على الشريط الحدودي لمديرية الحد يافع، وكذا سبل مكافحة الإرهاب والتصدي له ومحاربة ظاهرة التهريب، للمواد الكيميائية، والمخدرات، وكل ما من شأنه، المساعدة على زعزعة أمن واستقرار المنطقة

وتطرق المجتمعون إلى، السبل الكفيلة بإنجاح، خطة إعادة الانتشار، للقوة العسكرية المرابطة على الحدود، بما يضمن تأمين الشريط الحدودي بالكامل، بالتعاون مع رجال القبائل في مقدمتهم قبيلة ال امحيد، التي أسهمت بقوة في تعزيز، الجبهات الحدودية سواء في يافع أو على مستوى، المحافظات الجنوبية عموماً، شاكرين لهم حسن الاستقبال، وما ابدوه من استعداد تام للعمل جنباً إلى جنب، مع القوات الأمنية والعسكرية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، والتصدي، للجماعات، التخريبية التي تهدف الى، افتعال الفوضى، ونشرها

حضر اللقاء، كلاً من العقيد حسين الصلاحي، قائد الكتيبة السابعة حزام امني، النقيب عبد الحميد البري، قائد معسكر العر، النقيب احمد زين ، ركن التوجيه المعنوي اللواء ١١ صاعقة، ساري الحنشي قائد كتيبة الصاعقة وركن العمليات كتيبة الصاعقة باللواء ١١ شاكر العطوي.

*من عبد الفتاح دوعني