المشهد العربي

لقاء مجتمعي لمجابهة الأمراض الوبائية في أبين

3 مايو، 2020
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أبين – المشهد العربي

احتضنت مدينة جعار في محافظة أبين، مساء اليوم الأحد، تجمعا مجتمعيا واسعا لتناول أزمة تفشي الأمراض الوبائية.

وناقش اللقاء – بحضور عدد من مدراء العموم والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والمثقفون – آليات مجابهة الأمراض الوبائية واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمحاصرتها وحماية المواطنين من العدوى.

كما شهد تحذيرات من خطر التهاون مع تفشي فيروس كورونا المستجد وتحوله إلى وباء، بالإضافة إلى سبل التوعية بخطر المكرفس وحمى الضنك والملاريا.

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أبين الأمراض الوبائية في لقاء لمجابهة مجتمعي

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