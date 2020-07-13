لقاء مشترك يبحث التنسيق الأمني بلحج

ناقش اللقاء المشترك الذي عقد صباح اليوم بمبنى أمن مديرية تبن التنسيق الأمني المشترك بين قيادتي أمن الحوطة وتبن في نطاق الحدود الجغرافية للمديريتين بحضور مدير أمن مديرية تبن العقيد عادل عبدالكريم الصبيحي وعواد الشلن مدير أمن الحوطة .

وخلال اللقاء تن استعراض جملة من المواضيع المتعلقة بالنشاط الأمني والمهام المتعلقة بحفظ الأمن ومتابعة القضايا الخاصة بضبط المخالفين والمتهمين في القضايا الأمنية بين المديريتين .

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بما يعزز دور الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية في القضايا وإحالتها الى النيابات المختصة بعد استكمال التحقيقات فيها .