لقاء مع ممثل منظمة كير العالمية لمناقشة تدخلات المنظمة في زنجبار

التقى مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض مبارك صباح اليوم الاثنين بمكتبه بديوان عام مديرية زنجبار بحضور مدير عام صندوق النظافة بالمحافظة الاخ منصور وادي التقى بالضابط الميداني لمنظمة كير العالمية الاخ مرسي الفضلي وناقش معه تدخلات المنظمة في مديرية زنجبار في مشاريع النظافة والصرف الصحي ضمن مشروع النقد مقابل العمل وإغاثة المتضررين من الأمطار بشكل طارئ .

وخلال اللقاء أكد مدير عام زنجبار على أهمية مشروع النقد مقابل العمل والذي خصص لتنفيذ أعمال النظافة وتصفية إمدادات الصرف الصحي وغرف التفتيش لبعض الأحياء والحواري بمديرية زنجبار وأشار إلى ضرورة العمل على تمديد فترة المشروع لكي يتم إكمال كافة الأعمال التي حددت في إطار المشروع والاستفادة من المشروع في تصفية إمدادات الصرف الصحي وغرف التفتيش في الأحياء المستهدفة وثمن دور منظمة كير الإنساني في تقديم العون الغذائي للفقراء والنازحين ومساهمتها في تنفيذ اعمال مجتمعية في إطار تدخلاتها المتعددة في كافة القطاعات .

ومن جانبه أشاد ممثل منظمة كير بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية زنجبار وحرصها على تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتعاونها المثمر مع المنظمة وأشار أن المنظمة ستكون في عون قيادة السلطة المحلية بالمديرية من خلال تدخلاتها المتعددة في كثير من المجالات ولفت إلى عزم المنظمة التدخل في إغاثة النازحين في منطقة حصن شداد والمتضررين من هطول الأمطار وتقديم لهم سلة غذائية طارئة وأكد على ضرورة الإسراع في توزيع براميل النظافة المقدمة من المنظمة بدعم الاتحاد الاوروبي على الأحياء السكنية واضاف أن موضوع الاستبدالات في مشروع الغذاء تم بدون اي إشكالات إلا في حي الطميسي الذي لازال هناك بعض الإشكالات العالقة والتي لم تحل .

حضر اللقاء مدير مكتب مدير عام زنجبار احمد فضل سالم ومدراء مكاتب التخطيط والإعلام محمد عبدالعزيز الاغبري ومحمد صالح عبدالرحمن ورئيس اللجنة المجتمعية بزنجبار فهمي السيد ومحمد سوبان من منظمة كير .



*من محمد صالح عبدالرحمن

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