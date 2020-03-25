لقاء يجمع لجنة التهدئة بقائد قوات التحالف العربي في عدن

التقى عدد من أعضاء لجنة التهدئة من كبار قادة القوات المسلحة والمقاومة بالعاصمة عدن والمناطق الجنوبية المحررة قائد قوات التحالف العربي المشاركة في عاصفة الحزم ، العميد الركن ماجد العتيبي ورئيس العمليات المشتركة العقيد الركن أبو مشعل في مقر قيادة قوات التحالف العربي بالعاصمة عدن .

وضمت اللجنة اللواء الركن فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة واللواء الركن أبو بكر حسين محافظ محافظة أبين واللواء الركن أحمد عبدالله التركي محافظ محافظة لحج ، واللواء الركن ثابت مثنى جواس قائد محور العند واللواء الركن صالح علي حسن عن رئاسة الأركان العامة والعميد الركن علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي والعميد علي محمد الكود مدير القاعدة الادارية والعميد الركن أحمد مثنى البلعسي وكيل محافظة الضالع والدكتور محمد الربيد نائب مدير مكتب الصحة العامة بعدن والدكتورة اشراق عن مركز الأمل لمكافحة الوبائيات.

واطلعت اللجنة قيادة قوات التحالف العربي بالعاصمة عدن على جهود لجنة التهدئة والتواصل ، في تهيئة الأجواء الملائمة لتنفيد محددات أتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقدمت اللجنة شرحا تفصيليا عن عمل ومهام لجنة التهدئة والتواصل مع طرفي أتفاق الرياض ورعاة الاتفاق ، لتقريب وجهات النظر وحلحلة القضايا العالقة لما من شأنة ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الداخلي ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، وحشد كافة الطاقات والجهود في مواجهة المليشيات الانقلابية المتمردة ، والتصدي بحزم لتهديداتها وتحشداتها التي اعلنت عنها مؤخرا بتوعدها باجتياح الجنوب ، التي تمثل تتهديدا علنيا صريحا لأمن الوطن والمنطقة ، تنفيذا لمشاريع التدخلات الايرانية التوسعية التي اوكلت لها اشعال حروبها العبثية وتغذي نزعاتها الطائفية المتخلفة .. لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد الامن والسلام الدوليين ، مؤكدين تظافر كافة الجهود المشتركة مع قوات التحالف العربي والجهات الصحية المختصة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية ، في مواجهة مخاطر وباء العصر كورونا والاجراءات الممكنة واللازمة للوقاية منه.

من جانبه رحب العميد الركن ماجد العتيبي قائد قوات التحالف العربي في عدن بأعضاء لجنة التهدئة والتواصل شاكرا لهم هذه المبادرة العقلانية والوطنية المسؤولة.. مبديا تفهما كبيرا لجهود اللجنة على سعيها للتهدئة ومكافحة الاشاعات المغرضة عن بعض التجاوزات والاخطاءات الامنية والتي تحاول اجهزة الاعلام المعادي من خلالها أن تشوه وتسيىء وتستهدف أمن واستقرار عدن ومواطنيها والمناطق المحررة الاخرى.

وأكد دعم ومباركة قيادة قوات التحالف العربي لجهود اللجنة ولكل الخيرين الذين يهمهم أمن واستقرار وتنمية واعمار عدن والمناطق الجنوبية المحررة واليمن بصورة عامة، مرحبا باستضافة قيادة التحالف العربي عقد اجتماع اسبوعي بمقر التحالف العربي لتواصل وتنسيق الجهود المشتركة مع لجنة التهدئة ومع طرفي أتفاق الرياض لما من شأنه تهيئة الأجواء الملائمة لتنفيذ بنود أتفاق الرياض.

وطالب العميد العتيبي اللجنة والسلطات المحلية والجهات الصحية الرسمية وكافة الجهات المعنية الاخرى بتوحيد الجهود المشتركة وبسرعة تجهيز مركز الأمل الوقائي من مخاطر جائحة كورونا والاسراع في رفع احتياجات المركز من متطلبات البنية التحتية والمستلزمات الطبية والادارية وغيرها وتسليمها باسرع ما يمكن لقيادة قوات التحالف العربي في عدن.