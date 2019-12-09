لقاء يجمع مدير عام قعطبة و إدارة التربيه والتعليم في المديرية ورؤساء الاقسام ومدراء المدارس

بحضور العقيد احمد ناجي المريسي مدير عام مديرية قعطبة عقدت إدارة التربية والتعليم في مديرية قعطبة صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر اجتماعًا برؤساء الاقسام ومدراء المدارس في مختلف مدارس المديرية من اجل الاعدادوالتجهيز للامتحانات النصفيه للعام الدراسي الحالي في مدارس المديريه

وخلال الاجتماع تحدث مدير عام قعطبة العقيد احمدناجي المريسي بكلمه نقل فيها تحيات وتقدير رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومحافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح للحاضرين

وتحدث المدير العام بكلمه قال فيها إخواني وزملائي مسؤولي إدارة التربية ومدراء المدارس احييكم جميعا على هذا الاجتماع الموسع ولعلكم تعرفون وتدركون بأن المديرية تمر بحالة حرب وظروف صعبه واستثنائية سببتها ميليشيات الحوثي الانقلابيه من خلال إعتدائتها وهجوماتها وحروبها المتكرره على المديريه فالمديرية كانت بدئت تستعيد عافيتها واصلاح ومعالجة ماخلفته حرب ميليشيات الحوثي عليها عام 2015 ولكن هذه الميليشيات قامت بحشد ألياتها ومسلحيها وقامت بلاعتداء وشن حرب ثانيه على المديريه فثلثي المديريه تحت سيطرة الدوله والحكومه الشرعيه والثلث الاخر تحت سيطرة الميليشيات الحوثية فانتم من يعول عليكم في قيامكم بواجبكم على اكمل وجه وان تكونو عند حسن ظن ابناء المديرية والسلطة المحلية بكم وان تأدودوركم بأمانه ومسؤوليه في تنوير وتنمية عقول وافكار ابنائنا الطلاب بالعلم والمعرفه والافكار السليمه وان تغرسوا في عقولهم قيم ومعاني الحب والسلام والولاء لله والوطن

فانتم من تصنعون العقول وتنورون عقول الاجيال بالعلم والمعرفه انتم صناع المستقبل والنواه الاساسيه التي تبني وتنهض وتتقدم بها الاوطان وتنمو وتزدهر اذا قمتم بواجبكم واديتم رسالتكم بكل امانه واخلاص

وتابع المدير العام حديثه قائلاً كلنامعترف بان هناك قصورحاصل ومعوقات وصعوبات تواجه العملية التعليمية ناتجه عن النقص في الكتاب المدرسي وتخلف بعض المدرسين عن واجبهم وهناك معوقات ناتجه عن تعرض بعض المدارس للضرروخروجهاعن الخدمه وكذالك الازدحام الطلاب في بعض المدارس بسبب موجة النزوح الكبيره التي شهدتها مناطق الصراع في اطراف المديريه ولاكن يجب علينا ان نقاوم ونتحدي كل الصعاب ونتجاوزالظروف الراهنه والقصور الحاصل من اجل ابنائنا واجيالنا جميعاوسنعمل ونبذل قصارى جهودنامن اجل رفع همومكم واحتياجاتكم للجهات المختصه ولجميع المنظمات الدوليه وقد طرحنا ذالك على رئيس الوزراء اثناء اجتماعنا به الاسبوع الماضي وتكفلنا ومعنا الخيرين بطباعة وتصوير الكتاب المدرسي لجميع مدارس المديريه وإن شاءالله خلال الايام القادمه سيتم توزيع وتوفير جميع الكتب للمدارس بعد استكمال الطباعه والتصوير

وحث المديرالعام الجميع على الانضباط الوظيفي وتفعيل قطاعات الرقابه والتفتيش وانزال لجان رقابيه وتوجيهيه لجميع المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الانضباط في المدارس وقال يجب ان يكافئ ويكرم ويحفز المدرس الناجح والمجتهد الذي يؤدي واجبه على اكمل وجه ويحاسب المقصر والفاشل والمخل بعمله وواجبه

وقدم المديرالعام الشكر والتقدير لمسؤولي ادارة التربيه بالمديريه على كل الجهود التي يبذلوها من اجل استمرار العمليه التعليمية في المديريه ومعالجة كل العراقيل وتقديم الحلول المناسبه لها .

من جانبه تحدث الاستاذ احمدطاهر نائب مدير إدارة التربيه بالمديريه بكلمه رحب فيها بمدير عام المديرية ومدراء الإدارت ورؤساء الاقسام ومدراء المدارس في المديريه شاكرا لهم حضورهم واستجابتهم للدعوه التي وجهت لهم لحضور هذا الاجتماع مقدماً الشكر والتقدير لمديرعام المديريه على اهتمامه وجهوده ومتابعته المستمره للعملية التعليمية ونجاحها في المديريه منذوا الوهله الاولى لتعيينه حيث وقد عقد عدة اجتماعات بهذالخصوص وتكفل بطباعة وتصوير الكتاب المدرسي على نفقاته الشخصية والخيرين وقام بشراء آلآت التصوير ومواد الطباعه من اجل توفير وطباعة كل مواد الدراسيه التي فيها نقص وعجز في الكتاب وهذه المبادرة والعمل العظيم لاقى ارتياح كبيراًعند ابناء المديريه والمحافظة التي لم يشهد ان قام بهذا العمل والمبادرة اي جهه اومسؤول آخر

وفي الاجتماع دعاء مديرعام قعطبه ونائب مدير التربيه مدراء المدارس إلى الإعداد والتجهيز للامتحانات النصيفه والعمل بالبرنامج الوزاري لوزارة التربية والتعليم والالتزام باللوائح والأنظمة الخاصه بلامتحانات كم تم مناقشة الانضباط الوظيفي وغيرها من القضايا المتعلقة بالتعليم

واكد طاهر بانه إذا اخلصنا النيه في العمل وقمنا بواجبنا على اكمل وجه سنتغلب على كل المعوقات فهؤلاء أبنائنا وفلذات اكبادنا ونامل ان يقوم الجميع بواجبهم على اكمل وجه من اجل نجاح العمليه التعليميه

وخلال الاجتماع تم الاستماع والنقاش للمداخلات والملاحظات التي قدمها مدراء الاقسام والمدارس

حضر الاجتماع الاعلامي علي عميران مدير الاعلام والاستاذ احمدمثني الوقزه نائب مدير التربيه والاستاذ عبدالقادر المرح مدير الاختبارات ومستشار مكتب التربية بالمديريةالاستاذ عصام كريش ورؤوساء الاقسام ومسؤولي إدارة التربية بالمديرية.

مكتب إعلام م قعطبة