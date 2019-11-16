لقاء يجمع وفد المجلس الانتقالي المفاوض في الرياض بالسفير الصيني

استقبل الدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، رئيس وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، سعادة السفير كانغ يونغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن والبعثة المرافقة له.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور الخبجي بالسفير ومرافقيه وحيّا حرصهم واهتمامهم الكبير لحل الأزمة اليمنية.

واستعرض الخبجي مع السفير الصيني أهمية اتفاق الرياض التاريخي ودور المجلس الانتقالي الجنوبي في الفترة المقبلة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية والملفات المشتركة والتعاون بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الصين الشعبية.

بدوره هنأ السفير يونغ قيادة المجلس الانتقالي بتوقيع اتفاق الرياض واستعدادهم للتعاون مع الطرفين ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ الاتفاق والتعاون في كل المجالات.

وأكد السفير الصيني أن حكومة بلاده ستظل داعمة وحريصة على حل كل القضايا وتطبيع الحياة في المناطق كافة .

حضر اللقاء الأستاذ علي الكثيري، والمهندس عدنان الكاف، والأستاذ عبدالرحمن شيخ، أعضاء وفد المجلس الانتقالي، وأنيس الشرفي سكرتير وحدة شؤون المفاوضات، مقرر الوفد، وعادل الشبحي ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس.