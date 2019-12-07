عدن الغد

لقا تفاعلي نسوي في شبكة مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بعدن

7 ديسمبر، 2019
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لقا تفاعلي نسوي في شبكة مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بعدن

ضمن حملة (16) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة نضمت شبكة تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بعدن اليوم 06. ديسمبر. 2019 لقاءا تفاعليا لعدد من المشاركاتِ. والذي ادارته المحامية خديجة القادري رئيسة قطاع المرأة والطفل بالشبكة.. والتي تطرقت فيه الى عدة محاور كان اهمها الحقوق التي كفلتها الشريعة الاسلامية للمرأة والتعبير عن رأيهاِ وكذا المطالبة بحقوقها في اطار الشريعة والقانون..
 
وقد لاقى هذا اللقاء التفاعل الملموس والنقاش الايجابي من قبل المشاركات.. اللاتي عبرن عن امتنانهن للشبكة لدعوتهن لهذا اللقاء المتميز..
 
من جانبها اكدت المدير التنفيذي الاخت أماني عيدروس عن اهتمام الشبكة بالمرأة وتخصيص عدد من البرامج والانشطه النسوية من خلال المشاريع التي تنوي الشبكة تنفيذها في المستقبل القربب وفق خطتها.. شاكرة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الاستاذة: اروى الميسري رئيسة الشبكة في تسهيل الصعوبات امام الشبكة للوصول الى اهدافها وغايتها.. 
 
في ختام اللقاء وجهت بعض المشاركات الاسئلة التي تخص حقوق المرأة والتي اجابت عنها لمحامية قادري..
 
حضر اللقاء الاخت تيسير سعد من ادارة المشاريع بالشبكة..

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