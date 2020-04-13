لقطات من تألق نجوم هولندا مع برشلونة الاسباني عبر التاريخ



قصص حب جميلة مع الكرة الهولندية عاشها فريق برشلونة الاسباني منذ قدوم الأسطورة الهولندية يوهان كرويف في عام 1973 وحتى رحيله عن صفوف البلوجرانا عام 1978.



ويحرص مسئولو برشلونة على جلب نجوم هولندا لارتداء قميص البارسا وآخرهم لاعب الوسط الشاب فرانك دي يونج الذي انضم لصفوف العملاق الكتالوني في العام الماضي.



يوهان كرويف.. أول لاعب هولندي ارتدى قميص برشلونة، بعدما قدم اليهم في عام 1973، وفي أول موسم له مع الفريق فاز بلقب بطولة الدوري بعد غياب 14 عامًا، كما فاز كرويف خلال مسيرته الكروية بجائزة أفضل لاعب أوروبي ثلاث مرات.









رونالد كومان: مدافع هام في تاريخ برشلونة ولعب له من 1989 وحتى عام 1995، شارك مع البلوغرانا في 252 مباراة سجل خلالهم 82 هدف وصنع 5 آخرين. كما فاز مع البارسا بالعديد من البطولات هم: الدوري الإسباني (4 مرات) – دوري أبطال أوروبا (مرة) – السوبر الإسباني (3 مرات) – كأس إسبانيا (مرة) – السوبر الأوروبي (مرة).





باتريك كلويفرت: لعب المخضرم للبلوغرانا من عام 1998 وحتى عام 2004، وخاض 259 مباراة سجل خلالهم 123 هدف وقدم 61 تمريرة حاسمة.



وفاز مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني مرة واحدة طوال فترة تواجده مع الفريق.





مايكل رايزيجير أفضل ظهير أيمن هولندي لعب مع برشلونة في الفترة من عام 1997 وحتى عام 2004، وخاض 256 مباراة بقميص الفريق صنع خلالهم 6 أهداف.





مارك أوفرمارس بعد انضمامه من أرسنال، لعب للبارسا من عام 2000 وحتى عام 2004، خاض خلالها 142 مباراة وسجل 19 هدف وصنع مثلهم. –





فرانك دي بور في الفترة من عام 1999 إلى عام 2003، وشارك في 214 مباراة سجل خلالهم 13 هدف وصنع هدف وحيد، كما فاز مع النادي الكتالوني ببطولة الدوري الإسباني مرة واحدة.

























